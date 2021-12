Pietro Gentile tra i 20 migliori chirurghi plastici al mondo

Il Prof. Pietro Gentile è tra i venti migliori chirurghi plastici al mondo secondo l’agenzia di ranking americana “Expertscape”

Il Prof. Pietro Gentile si conferma il miglior chirurgo plastico d’Italia per la terza volta consecutiva, secondo l’agenzia americana di ranking “Expertscape”, ed entra nei “top twenty” al mondo. Il chirurgo si è aggiudicato anche nel 2021 il primo posto per la chirurgia plastica nella classifica italiana Expertscape stilata dall’agenzia di ranking americana che individua le personalità più influenti al mondo nelle diverse branche della medicina in base al numero e alla qualità delle pubblicazioni scientifiche degli ultimi 10 anni.

Gentile, Professore Associato di chirurgia plastica presso l’Università Tor Vergata di Roma, e chirurgo di fama internazionale, già al primo posto nei due anni precedenti, raggiunge così un primato, con tre prime posizioni nel settore. Per la prima volta un chirurgo plastico italiano entra nei “top twenty” della classifica mondiale-worldwide “Expertscape”, posizionandosi al ventesimo posto, mantenendo ad altissimi livelli gli standard scientifici della chirurgia plastica italiana in Europa e nel mondo.

Di seguito i link dove è possibile consultare le classifiche:

link della classifica italiana: https://expertscape.com/ex/plastic+surgery/c/it

link della classifica worldwide: https://expertscape.com/ex/plastic+surgery/p/earth