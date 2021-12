Heron01 è la sneakers stampata in 3D

Heron Preston rivoluziona il mondo della calzatura sportiva firmando la Heron01 stampata in 3D in collaborazione con Zellerfeld

Una stampante 3D e le sneakers diventano assolutamente riciclabili. «Ho dedicato la mia vita – spiega il ceo di Zellerfeld, Cornelius Schmitt – per inventare una tecnologia che renda possibile la produzione di scarpe premendo un pulsante. Quindi la prima cosa è che stampiamo l’intera scarpa, non solo l’intersuola. Il fit può essere personalizzato, tutto ruota intorno alla riciclabilità, niente colle, basta premere un pulsante».

Ed ecco che entra in gioco Heron Preston designer e artista che rivoluziona il mondo della calzatura sportiva firmando la “Heron01” che rappresenta l’inizio di una nuova era della produzione di shoes escludendo ogni tipo di fabbricazione industriale. La scarpa è stata creata in collaborazione con l’azienda di tecnologie 3D Zellerfeld, azienda tecnologica americana fondata nel 2015 da un gruppo di studenti di ingegneria, entrata nel settore delle calzature di moda per sviluppare il concetto circolarità e ridurre lo spreco di produzione nel sistema moda. «Heron01 è solo l’inizio – dice Heron Preston – Sono stato in grado di progettare e stampare prototipi funzionali e in evoluzione in poche ore, con la produzione tradizionale, ci sarebbero voluti mesi. Non vedo l’ora di stampare più scarpe e modelli in più».

Il design della scarpa approfondisce le forme naturali dell’airone, con la struttura della sneaker a ricordare le squame delle zampe e la forma allungata che ricalca un artiglio. Il ricavato delle vendite della Heron01, lanciata con una lotteria su StockX, è andato all’organizzazione Global march per combattere il lavoro minorile nelle catene di approvvigionamento. I vincitori della lotteria hanno ora avuto accesso esclusivo al programma Beta di Zellerfeld, che gli ha consento di indossare l’Heron01, che ora potranno scambiare o rendere per riceverne una versione “rivista e corretta” ovvero “ristampata”, a seguito della prova per modello iniziale.