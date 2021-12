Fuori il nuovo singolo “Mq2” di Joshua

Fuori il nuovo singolo di Joshua con produzione di Sedd, un brano dallo spirito black e caratterizzato da un mood soul e una voce profonda quanto l’anima dell’artista

Joshua incanta per sound e sonorità nere, bassi cavernosi, confermandosi così un eccezione nel pamorama del pop italiano.

Mq2 è molto di più di una canzone bensì uno stato dell’anima, che Joshua svela nota dopo nota, descrivendo il corpo la casa dell’anima e la musica la strada in cui è possibile sposgliarsi di tutti gli stereotipi che c’incolliamo addosso, così da mostrare finalmente il proprio IO.

“Il corpo è la casa dell’anima. In questa canzone ne ho voluto descrivere ogni metro quadro, ragionando su ciò che le persone si aspettano di trovarci dentro”.

Joshua afferma con queste sue parole quanta siano difficili da abbattere le mura del pregiudizio per liberarsi dalle armature e mostrarsi così nelle proprie fragilità.

BIOGRAFIA

Joshua Bale in arte JOSHUA nato a Rimini il 14 agosto 1995, grazie alla fortuna di

essere cresciuto in una famiglia di creativi, si avvicina in giovane età nel mondo

della musica, in particolare alle percussioni. Dopo i primi approcci al mondo rap scopre poi le potenzialità della sua voce, che lo farà avvicinare anche di più al mondo delle melodie. A 18 anni lascia Rimini per andare a vivere a Milano dove insieme a Zin AK

BES(autore), Yazee(produttore) e Sedd (produttore) comincia a lavorare ai suoi primi

progetti