Emicrania: Pfizer commercializzerà rimegepant in UE

Pfizer ottiene da Biohaven Pharmaceuticals i diritti europei per la commercializzazione del farmaco per l’emicrania rimegepant

Biohaven Pharmaceuticals ha ceduto a Pfizer i diritti al di fuori degli Stati Uniti per rimegepant, la sua medicina per l’emicrania. Secondo i termini dell’accordo, Pfizer pagherà $150 milioni in contanti e investirà altri $350 milioni in azioni Biohaven con un premio di circa il 25% sul loro prezzo di chiusura di lunedì. Biohaven potrà ottenere da Pfizer anche royalties a due cifre sulle vendite del farmaco al di fuori degli Stati Uniti, ovviamete se sarà approvato anche nel Vecchio Continente.

Biohaven manterrà i diritti negli Stati Uniti, dove il suo farmaco è approvato come Nurtec ODT per il trattamento e la prevenzione dell’emicrania. Le vendite sono salite rapidamente, per un totale di 136 milioni di dollari nel terzo trimestre in quanto Biohaven ha preso quote di mercato da AbbVie e il trattamento rivale Ubrelvy.

Di fronte all’ingresso nei mercati guidati da aziende più grandi, Biohaven ha puntato su una stratregia di marketing aggressiva e originale: sponsorizzazioni di celebrità, Tiktok e pubblicità sulle auto da corsa. La sua strategia focalizzata sul digitale ha pagato, rendendo Nurtec ODT un esempio di farmaco lanciato con successo da una piccola azienda biotech.

Il successo di Biohaven ha attirato l’attenzione a Wall Street, dove gli analisti hanno indicato l’azienda come un potenziale obiettivo per acquisizioni da parte di grandi aziende farmaceutiche.

L’accordo annunciato con Pfizer si inserisce in questo contesto, probabilmente giocando un ruolo sul calo del 17% delle azioni fatto segnare nella giornata di martedì.

In Europa, una decisione da parte dell’Agenzia europea per i medicinali sull’approvazione di Nurtec ODT è prevista nella prima metà del 2022 e Biohaven in una nota sottolinea che diverse altre autorità regolatorie fuori dagli Stati Uniti stanno anche rivedendo il farmaco.

Secondo l’accordo, Biohaven continuerà a essere responsabile dell’ulteriore sviluppo clinico di Nurtec ODT, che è anche conosciuto come rimegepant, mentre Pfizer assumerà tutte le attività oltreoceano. Oltre al pagamento anticipato e all’investimento azionario, Biohaven potrebbe ricevere fino a 740 milioni di dollari in più in pagamenti condizionali, qualora venissero raggiunte determinate e non specificate pietre miliari.

Pfizer otterrà anche i diritti al di fuori degli Stati Uniti per zavegepant, un successore di rimegepant che funziona in modo simile, ma è stato sviluppato per il delivery intranasale e come una formulazione soft-gel.

Entrambi i farmaci, noti come inibitori CGRP, sono progettati per bloccare un percorso cellulare che è legato agli attacchi di emicrania. Nurtec ODT è stato il secondo inibitore CGRP orale approvato negli Stati Uniti, dopo Ubrelvy di AbbVie, ed è stato autorizzato prima come trattamento per le emicranie già in corso.

Nel maggio di quest’anno, l’Fda ha esteso la sua approvazione all’uso preventivo, mettendo Nurtec ODT in concorrenza con i farmaci iniettabili anti-CGRP venduti da Amgen, Eli Lilly e Teva Pharmaceutical.

Secondo Biohaven, Nurtec ODT ha una quota del 57% del mercato del CGRP orale negli Stati Uniti, contro il 43% di Ubrelvy. A settembre, AbbVie ha ottenuto l’approvazione della FDA per un altro farmaco orale per l’emicrania chiamato Qulipta.