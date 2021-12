Comìc Club porta la satira di Filippo Giardina al Rework Club di Perugia: appuntamento il 9 dicembre con il nuovo monologo “Dieci”

La satira di Filippo Giardina al centro del prossimo appuntamento in cartellone per la prima parte della stagione Comìc Club a Perugia, il format incentrato sulla stand-up comedy, ideato da Comìc e Rework Club, che quest’anno si avvale anche della collaborazione di prestigio di The Comedy Club.

Il 9 dicembre (ore 21.00) il celebre comedian salirà sul palco del Rework Club con il suo decimo monologo satirico Dieci.

In scena – Dieci è lo spettacolo della definitiva liberazione di Giardina dal comune senso del pudore. Dieci è il viaggio di un comico che ha passato 20 anni della sua vita a parlare da solo su un palco e non sente più il bisogno di essere legittimato. Dieci è un monologo satirico che racconta una società che ha completamente dimenticato che cosa sia la satira. Dieci è la fotografia disincantata di un mondo che non sa più da che parte andare e che per sopravvivere ha un disperato bisogno di ridere di se stesso. Per il linguaggio utilizzato e i contenuti trattati Dieci è uno spettacolo vietato ai minori di 16 anni.

Filippo Giardina – Romano, classe 1974, dal 2001 porta in tour i suoi monologhi satirici registrando sold out in club e teatri di tutta Italia. nel 2009 ha fondato il collettivo Satiriasi Stand-Up. Per la TV ha partecipato al cast di “Stand Up Comedy” su Comedy Central IT, “Sbandati” su Rai2 e “Nemico Pubblico” su Rai3. Il suo monologo “Mosche Depresse” è apparso come skit nell’album di Dani Faiv (Machete Crew). Autore del Podcast “Sesto Potere: indagine sui social network”. I suoi due show su YouTube hanno oltre 1 milione di views. Il suo ultimo Special “Formiche” è online su THECOMEDYCLUB.IT. Dal 2021 riprende il tour live con il suo decimo monologo satirico: “Dieci”.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Informazioni: 334 2668169 e 392 8243703

Prevendite su show.thecomedyclub.it

Costo del biglietto di ingresso a singolo spettacolo euro 10,00. Possibilità di usufruire del servizio cena (piatto unico, acqua, calice di vino) con ulteriori euro 15,00 (prenotazione obbligatoria).

Prossimo appuntamento il 16 dicembre con Keli Charly Bankimi e il suo “To QUEE”.

Inoltre, durante il fine settimana dal 10 al 12 dicembre allo Spazio MAI (Sant’Andrea delle Fratte, Perugia) Pietro Sparacino e Mauro Fratini, in collaborazione con The Comedy Club, guideranno il seminario intensivo di scrittura comica, improvvisazione e messa in scena GetUP StandUP – Workshop di Stand Up Comedy. Tre giorni, otto ore al giorno, il seminario vedrà la sua conclusione il 12 dicembre al Rework Club con l’esibizione degli allievi del laboratorio al fianco dei propri maestri. Per informazioni e iscrizioni per il workshop: [email protected]

Rework Club via Aldo Manna, 33, 06132 Perugia