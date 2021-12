Chiesta l’archiviazione per i due marò Latorre e Girone

La Procura di Roma chiede l’archiviazione per i marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, accusati di aver ucciso nel 2012 due pescatori indiani scambiati per pirati

“La fine di un incubo durato dieci anni. Emozione, commozione, felicità: era ora”. Lo scrive in un post pubblicato sui social Paola Moschetti, moglie di Massimiliano Latorre, commentando la richiesta di archiviazione da parte della procura di Roma per il marito e per Salvatore Girone, i due fucilieri della Marina accusati dell’omicidio di due pescatori avvenuto nel febbraio del 2012 a largo delle coste del Kerala, nell’India sud occidentale.

LATORRE: “ORA VOGLIO STRINGERVI TUTTI”

“Ora voglio stringervi tutti e non solo virtualmente ma fisicamente perché non ho dimenticato quanto vi siete spesi per noi“. Come riferisce la Dire (www.dire.it) lo ha scritto in un post pubblicato su Facebook Massimiliano Latorre, dopo aver appreso della richiesta di archiviazione da parte della procura di Roma per lui e per Salvatore Girone.