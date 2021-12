Nasce l’agenzia Entità Parallele Paranormali Investigazione

E.P.P.I. Entità Parallele Paranormali Investigazione è la prima agenzia certificata in Italia in collaborazione con le forze dell’ordine

Il team E.P.P.I. Entità Parallele Paranormali Investigazione continua a riscuotere grande successo grazie alle attività svolte nell’ultimo anno. Dopo aver smentito e in altri casi confermato la presenza di luoghi “infestati” come Villa De Vecchi e l’Isola di Poveglia, il team, composto da Alessandro De Benedetto e Rossella Generale, è intervenuto per la risoluzione di drammatiche situazioni familiari.

In molti casi maghi, stregoni e cartomanti, oltre ad aver sottratto denaro ai malcapitati, approfittando di situazioni di estrema sofferenza, hanno innescato fatture, legamenti o addirittura il cosiddetto “patto con il diavolo”.

Alessandro e Rossella agiscono solamente dopo aver appurato che la situazione non riguardi uno stato di raggiro o di plagio mentale, condizione che si verifica nell’80% dei casi: in queste circostanze si chiedono direttamente l’intervento delle forze dell’ordine.

Sussiste, tuttavia, un 20% di persone che cade vittima di chi fa uso di vera e propria stregoneria. Ciò è avvenuto nei casi di “C.S in Friuli” o di “I.S in Piemonte”: due persone che dopo aver chiesto aiuto alle cartomanti hanno incominciato ad avere gravi ripercussioni nella vita quotidiana e all’interno della propria abitazione. O come “M.D in Lazio” che, dopo aver subito una maledizione, ha vissuto gravi problemi di salute, con la presenza di fenomeni paranormali all’interno della propria casa.

Questi sono solo alcuni dei casi che hanno visto impegnati Alessandro De Benedetto e Rossella Generale e che è possibile conoscere grazie alle testimonianze dirette sul canale Facebook e YouTube dell’Agenzia.

Chi sono Alessandro e Rossella ?

Alessandro e Rossella sono due anime antiche ad oggi reincarnate: come nel lontano 1600 furono una coppia, ancora oggi continuano a vivere la loro storia d’amore.

Grazie alle loro capacità extrasensoriali e all’utilizzo di una strumentazione professionale certificano gli avvenimenti paranormali e le comunicazioni con il mondo parallelo.

Il team E.P.P.I ad aprile 2021 ha aperto l’Accademia del Paranormale: insieme ad esperti e professionisti, tra cui Mario Borgna, Mastre Coach Hypnotherapist, insegnano tecniche quali il risveglio della ghiandola pineale, l’auto ipnosi e l’ipnosi regressiva.

Entità Parallele Paranormali Investigazione è impegnata anche nella realizzazione di una nuova serie televisiva che vedrà il team indagare sui luoghi più infestati della Penisola. Alessandro e Rossella vivranno per la prima volta in Italia all’interno di ogni luogo per 72 ore e condivideranno l’esperienza in tempo reale grazie ai canali social, Facebook e YouTube. In alcuni di questi luoghi saranno presenti anche gli allievi dell’Accademia, come avvenuto nella seconda indagine sull’Isola di Poveglia.

