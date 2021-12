Maria Angeli su YouTube con il nuovo videoclip

La cantautrice romana Maria Angeli online su YouTube con “Un Velo”: il nuovo videoclip nel segno del ricordo

On air il nuovo videoclip della cantautrice romana Maria Angeli “Un velo”, tratto dall’album “ANYHOW” uscito a giugno 2021.

Il brano è l’unica traccia in italiano di tutto l’album dedicata al ricordo del padre, l’artista Franco Angeli la cui immagine riaffiora come i simboli celati nelle sue opere.

Il video è il secondo dell’esclusiva trilogia che l’artista ha deciso di creare per accompagnare al meglio il suo secondo album.

Un video che ci riporta indietro nel tempo, con le classiche immagini sbiadite e “sabbiate” tipiche del formato Super 8, che vedono in contrapposizione Maria Angeli bambina (nel video ha 8 anni) e il padre a Selinunte, in un momento di vacanza estivo, girato dallo stesso indimenticabile artista contemporaneo.

Un esclusivo documento d’archivio che la stessa Maria Angeli ha voluto svelare al suo pubblico, come tributo ad un artista straordinario, mai dimenticato, neanche dall’autrice.

Perché come recita Isabel Allende “Non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo”.

In una Selinunte illuminato dal sole estivo il volto di Franco Angeli si mescola con quello di Maria Angeli, in un gioco di occhi, di sguardi, un padre e una figlia che giocano con l’obiettivo, che si rincorrono per non perdersi mai, neanche nel finale che è oscurato dal rumore classico della pellicola che termina.

In questo che è l’unico brano in italiano della cantante appare quanto mai accentuata la sua straordinaria capacità vocale, calda, avvolgente, malinconica, come le immagini che scorrono veloci sul video.

In un rapporto padre-figlia simbiotico che racconta un vissuto mai dimenticato, così come il testo che in più di un passaggio recita: “Tu lontano, ma non sei mai svanito, dietro a un velo, il tuo viso intravedo…”

Franco Angeli è scomparso nel 1988 a soli 53 anni, pittore autodidatta del genere astratto-materico, celebre per aver fatto parte della “Scuola di Piazza del Popolo” con Mario Schifano e Tano Festa, ha un archivio storico a lui tributato proprio a Roma.

Il brano “Un Velo” di Maria Angeli è prodotto e arrangiato da Andrea Filippucci, mentre al pianoforte troviamo Alessandro Omiciuolo, come special guest ed Eugenio Vatta al mix e mastering.

Questo il link del video “Un Velo” su Youtube: https://youtu.be/VZltNcIpDy4