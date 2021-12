Le tre attrazioni imperdibili a Roma

Se stai pensando di trascorrere un weekend in Italia con la tua dolce metà o in famiglia, Roma è la scelta perfetta. La puoi visitare a piedi e la maggior parte delle attrazioni sono vicine l’una all’altra con prezzi accessibili.

Per aiutarti a organizzare il tuo prossimo viaggio a Roma, ti proponiamo tre magnifiche attrazioni da inserire nel tuo itinerario di viaggio alla scoperta della capitale.

Visita il Colosseo

Il Colosseo si trova nel centro storico della città ed è la prima tappa della nostra lista. Si tratta del punto di riferimento più riconoscibile della città e non si può non visitarlo. L’arena ospitava oltre 50.000 persone ed era il più grande teatro dell’epoca romana.

Nel Colosseo si svolgevano i leggendari combattimenti tra gladiatori o tra animali e i giochi romani. Tra le sue mura riecheggiano ancora innumerevoli morti tragiche e tutto il sangue versato nel corso dei secoli. Per entrare è necessario pagare il biglietto e durante l’alta stagione le file all’ingresso sono molto lunghe. Per ingannare l’attesa mentre aspetti in coda, cosa c’è di meglio della vastissima gamma di giochi per smartphone di casinononaams.casino . Per te tantissime proposte e, se lo desideri, una miriade di opportunità di guadagno!

Visita Piazza Navona

Piazza Navona si trova accanto al Pantheon nel centro storico della città ed è la seconda attrazione turistica della capitale. Si tratta della piazza più bella e famosa di Roma. Durante la tua visita, fermati per una pausa gelato o per bere un drink in una delle numerose terrazze della zona anche se il cospicuo numero di turisti fa lievitare i prezzi. Nella piazza potrai ammirare tre splendide fontane:

La Fontana dei Quattro Fiumi

La Fontana Del Moro

La Fontana di Nettuno

Visita il Pantheon

Il Pantheon vanta la struttura antica meglio conservata della città ed è una tappa obbligata per ogni turista. Si trattava di un antico luogo di culto degli dei della mitologia e nel VII secolo venne trasformato in una chiesa cristiana. Mi raccomando: non perdertelo! È una delle poche attrazioni con ingresso gratuito. All’interno potrai ammirare l’enorme cupola e il famoso oculo che garantisce un’illuminazione mozzafiato.