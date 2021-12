La mostra “Contrasts” allo studio erAArte

“Contrasts”, esposizione di Felix Dario Ruggeri e Simona Ruggeri, sarà visitabile allo studio erAArte dal 10 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022

Contrasts è la rappresentazione di una dicotomia che coesiste in modo armonico traendo energia da una radice comune. Vuole ribadire il concetto che l’Arte è una condizione primaria da proteggere e tutelare essendo costantemente soggetta a pressioni che ne vogliono stabilire e condizionare l’orientamento. Il ruolo dell’arte è esprimere se stessa in ogni sua declinazione e la scelta consapevole di questo percorso, in divenire genera armonia. 2 artisti per quattro decadi vivono un ideale artistico antitetico sviluppando progetti che li separano da un percorso di ricerca comune, ciascuno con le proprie personali sensibilità e con finalità apparentemente distinte. Ed è tramite questa espressa separazione di prospettive e idee che approdano oggi a Contrasts, con una lettura condivisa che esprime il concetto di differenze attraverso la consapevolezza di una sensibilità comune nell’arte.

Instagram Felix Dario Ruggeri https://www.instagram.com/felix_dario_ruggeri/

Instagram Simona Ruggeri https://www.instagram.com/simona_ruggeri_/

Sito web: www.studioeraarte.it

10 dicembre 2021 – 28 febbraio 2022

Spazi all’esterno dello studio erAArte, via Nazario Sauro 7/a – Bologna

Orari: venerdì 20:30 – 23:30 sabato 17:00 – 23:30 domenica 15.00 – 19.30

“Mostre per Timidi allestite in vetrina all’esterno dello studio erAArte senza contatto con l’artista”

Evento in presenza / assenza nell’epoca del Covid