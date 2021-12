Polmonite nei bimbi: nuovi dati su dosi ridotte di amoxicillina

Polmonite nei bambini: dosi ridotte di amoxicillina non inferiori a terapia di maggior durata con dosaggio più elevato secondo nuovi studi

Nei bambini con polmonite acquisita in comunità (CAP), un ciclo più breve con una dose ridotta di amoxicillina sembra avere la stessa efficacia di un ciclo di terapia di maggior durata con una dose più elevata dello stesso antibiotico, secondo i risultati dello studio di non inferiorità CAP-IT, pubblicato su JAMA.

Disegno dello studio

Lo studio CAP-IT ha arruolato 824 bambini (di età pari o superiore ai 6 mesi) con diagnosi clinica di CAP ai quali era stata prescritta amoxicillina orale alla dimissione dai dipartimenti di emergenza e dai reparti di degenza.

I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a ricevere amoxicillina orale a una dose da 35 a 50 mg/kg/d o da 70 a 90 mg/kg/d, per una durata più breve (tre giorni) o più lunga (sette giorni).

Risultati

Il ritrattamento antibiotico entro 28 giorni (l’endpoint primario) si è verificato nel 12,6% dei bambini con la dose più bassa e nel 12,4% di quelli con la dose più alta e nel 12,5% di quelli con il ciclo di terapia di tre giorni e di sette giorni.

“Entrambi i confronti hanno soddisfatto il margine di non inferiorità prespecificato dell’8%”, scrive il team dello studio, “che è stato confermato in tutte le analisi di sensibilità prespecificate”.

Non sono state osservate differenze significative tra i gruppi per dose o durata della terapia per quanto riguarda la risoluzione di vomito, febbre, affanno, respiro sibilante, interferenza con la normale attività, appetito, produzione di catarro. La tosse persisteva più a lungo nel gruppo assegnato alla terapia di durata più breve rispetto a quello con durata più lunga (mediana, 12 giorni contro 10 giorni).

“Pochi studi hanno confrontato diverse durate dello stesso antibiotico per il trattamento della CAP negli adulti o nei bambini, e nessuno, a nostra conoscenza, ha confrontato sia la dose che la durata nello stesso studio per la CAP infantile”, osserva il team dello studio.

“Lo studio CAP-IT fornisce la prova che cicli più brevi di 3 giorni di amoxicillina somministrata due volte al giorno sono sicuri ed efficaci anche nei bambini piccoli con gravi infezioni del torace che frequentano l’ospedale”, hanno spiegato gli esperti.

“Lo studio non ha trovato che dosi più basse siano svantaggiose in termini di risultati clinici, effetti collaterali o emergenza di resistenza. Nelle zone con bassa resistenza batterica, come il Regno Unito, CAP-IT supporta l’uso di un corso di trattamento di 6 dosi, piuttosto che 15 dosi se lo stesso antibiotico è stato dato tre volte al giorno per 5 giorni come attualmente raccomandato”, hanno aggiunto.

“Va anche notato che questo studio è stato fatto in un ambiente con livelli di resistenza agli antibiotici relativamente bassi, compresi i batteri che in genere causano gravi infezioni del torace. Pertanto, i risultati potrebbero non essere applicabili nei paesi con livelli più elevati di resistenza batterica agli antibiotici o ai bambini con infezioni toraciche gravi complicate o molto gravi”, hanno concluso gli esperti.

Julia A. Bielicki et al., Effect of Amoxicillin Dose and Treatment Duration on the Need for Antibiotic Re-treatment in Children With Community-Acquired PneumoniaThe CAP-IT Randomized Clinical Trial, JAMA. 2021;326(17):1713-1724. doi:10.1001/jama.2021.17843