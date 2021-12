Mangla pubblica il singolo “Non mi va più”

Disponibile online sulle piattaforme streaming e digitali “Non mi va più” (Amarena Records / Artist First ) il nuovo brano di Mangla

Fuori sulle piattaforme streaming e digitali “Non mi va più” (Amarena Records / Artist First ) il nuovo brano di Mangla. Non mi va più, debut single di MANGLA (Gianluca Manglaviti) è una canzone scritta di getto, una domenica mattina, che parla di tutte quelle cose che ti porti dietro quando finisce una storia , quelle cose che ti ritrovi sempre nella tasca della giacca quando esci e ti muovono ancora qualcosa dentro il petto. “Non mi va più” è una di quelle frasi che diciamo sempre quando finisce una storia, quando addirittura non ricordi più la sua voce.

“Mi sono messo al piano dopo una serata con gli amici e ho cominciato a strillare”.

Il brano è un alternarsi di momenti sonori dove, l’energia del beat si intreccia alle ritmiche elettroniche e ai synt, in un mix di influenze indie e pop.

MANGLA è un giovane cantautore romano. Mangla è un “pezzetto” del suo cognome, abbreviativo che usano anche i suoi amici, compagni e professori.

Di giorno è uno studente di giurisprudenza, di notte scrive canzoni accompagnato sempre da Ettore, il suo bulldog francese. Esce poco, esce di sera, ma le sue canzoni sono una piccola finestra del suo mondo. Nelle sue canzoni racconta di quelle ferite che rimangono sempre un pò aperte, di quelle sconfitte con cui prima o poi impari a convivere, e da cui non puoi tanto fuggire.