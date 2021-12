Scompenso cardiaco: empagliflozin efficace con o senza nefropatia

Empagliflozin migliora lo scompenso cardiaco a frazione d’eiezione preservata indipendentemente da nefropatia cronica basale

Empagliflozin ha ridotto il rischio per l’endpoint primario composito di morte cardiovascolare o ospedalizzazione per insufficienza cardiaca e rallentamento del declino della funzionalità renale negli adulti con insufficienza cardiaca (HF) con frazione di eiezione ventricolare sinistra (LVEF) superiore al 40% indipendentemente dallo stato di malattia renale cronica al basale, secondo i risultati di una nuova sotto-analisi prespecificata del trial di fase III EMPEROR-Preserved.

I risultati sono stati presentati all’American Society of Nephrology Kidney Week 2021.

In EMPEROR-Preserved, due terzi degli adulti arruolati avevano insufficienza cardiaca (HF) con frazione di eiezione conservata (HFpEF; LVEF di almeno il 50%) e un terzo aveva una LVEF lievemente ridotta (superiore al 40% ma inferiore al 50%); una condizione oggi definita, all’ultimo congresso ESC, come HFmEF (insufficienza cardiaca moderatamente ridotta).

La stretta correlazione tra insufficienza cardiaca e malattia renale cronica

«L’HF e la malattia renale cronica (CKD) sono intimamente collegate: il rischio di morte nelle persone con HF aumenta con il declino della funzione renale» ha detto Faiez Zannad, investigatore clinico del programma EMPEROR e professore emerito di Terapie e Cardiologia presso l’Università della Lorena, in Francia.

«I benefici costanti mostrati per la riduzione di gravi eventi di HF e il rallentamento del declino della funzione renale indipendentemente dallo stato di CKD sono risultati graditi sia per i pazienti che per i medici. I risultati sottolineano il potenziale valore di empagliflozin in una vasta gamma di funzioni renali in questa popolazione con HF che include persone con frazione di eiezione preservata» ha aggiunto.

Quasi la metà degli adulti con HF ha anche una CKD. Insieme, queste condizioni sono associate ad alti tassi di mortalità e rischio di ricovero ospedaliero. Più di 6 milioni di persone negli Stati Uniti hanno HF e circa la metà di loro ha HFpEF. Nessun trattamento attualmente approvato è stato clinicamente dimostrato per migliorare significativamente i risultati in tutto lo spettro dell’HF.

«L’HF, specialmente con frazione di eiezione preservata, è una condizione complessa e difficile da trattare e la prognosi peggiora solo con il carico combinato di CKD» ha affermato Mohamed Eid, vice president, Clinical Development & Medical Affairs, Cardio-Metabolism & Respiratory Medicine, Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. «I risultati incoraggianti di questa sotto-analisi dimostrano ulteriormente il potenziale di empagliflozin di offrire un’opzione di trattamento opzione per adulti con condizioni cardio-renali-metaboliche».

Come riportato in precedenza, EMPEROR-Preserved ha dimostrato che empagliflozin ha ridotto significativamente il rischio per l’endpoint primario composito di morte cardiovascolare o ospedalizzazione per HF negli adulti con LVEF oltre il 40% rispetto al placebo. Empagliflozin ha anche ridotto significativamente il rischio di primi e ricorrenti ricoveri per HF e ha rallentato il declino della funzione renale.

Oltre la metà (53,5%) degli adulti in EMPEROR-Preserved aveva una CKD (definita come eGFR inferiore a 60 ml/1/1,73 m2 o UACR superiore a 300 mg/g) all’ingresso dello studio e il 9,7% aveva una grave compromissione renale (eGFR inferiore a 30ml/min/1,73 m2). La nuova sotto-analisi pre-specificata di EMPEROR-Preserved ha dimostrato che i benefici osservati nella popolazione complessiva erano coerenti negli adulti con e senza CKD.

Rallentato il declino della funzione renale fino a un eGFR di 20 ml/mn/1,73m2

Empagliflozin ha costantemente migliorato gli esiti cardiovascolari e rallentato il declino della funzione renale in tutta la gamma della funzione renale fino a un eGFR di 20 ml/min/1,73 m2. Il farmaco è stato ben tollerato indipendentemente dal livello di funzionalità renale al basale.

«Questi dati segnano una pietra miliare importante per il crescente numero di persone che vivono sia con HF che con CKD, molte delle quali hanno bisogno di ulteriori opzioni di trattamento per queste condizioni interconnesse e complesse» ha affermato Jeff Emmick, vice president, Product Development, Lilly. «Non vediamo l’ora di continuare la ricerca con l’obiettivo di affrontare i bisogni insoddisfatti di coloro che soffrono di insufficienza renale, anche attraverso il nostro studio di fase III EMPA-KIDNEY condotto con empagliflozin, da cui attendiamo con impazienza una presentazione l’anno prossimo».

Il vasto programma di ricerca e sviluppo EMEPEROR

La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha precedentemente concesso la designazione Fast Track per lo sviluppo di empagliflozin per ridurre il rischio di morte cardiovascolare e ospedalizzazione per HF negli adulti con insufficienza cardiaca cronica (New York Heart Association [NYHA] Classe II-IV).

La designazione accelerata Fast Track si riferisce al programma EMPEROR, che consiste nei trial EMPEROR-Reduced e EMPEROR-Preserved. I risultati EMPEROR-Reduced hanno costituito la base della recente approvazione della FDA per cardiaca con frazione di eiezione ridotta (HFrEF). Sulla base dei risultati di EMPEROR-Preserved, la FDA ha concesso la designazione di Breakthrough Therapy per empagliflozin come trattamento sperimentale per gli adulti con l’insufficienza HFpEF. Al momento, empagliflozin non è indicato per il trattamento dell’HFpEF.

Nel marzo 2020, la FDA ha anche concesso la designazione Fast Track a empagliflozin per il trattamento della CKD. Questa designazione riguarda lo studio EMPA-KIDNEY, attualmente in corso, che sta studiando l’effetto di empagliflozin sulla progressione della malattia renale e sull’insorgenza di morte cardiovascolare negli adulti con CKD accertata, con e senza diabete. Da ricordare che empagliflozin non è indicato per il trattamento della CKD.

La linea di ricerca sulle condizioni cardio-renali-metaboliche

Attraverso iniziative di ricerca ed educative, Boehringer Ingelheim e Lilly sono spinte a ridefinire l’assistenza per le persone con condizioni cardio-renali-metaboliche, un gruppo di disturbi interconnessi che colpiscono più di un miliardo di persone in tutto il mondo e sono una delle principali cause di morte.

I sistemi cardiovascolare, renale (rene) e metabolico sono strettamente intrecciati e condividono molti degli stessi percorsi correlati alla malattia. La disfunzione in un sistema può accelerare l’insorgenza della disfunzione in altri, con conseguente progressione di malattie comorbidità come il diabete di tipo 2, l’HF e la CKD. Al contrario, migliorare la salute di un sistema può portare a effetti positivi sugli altri e può aiutare a ridurre il rischio di ulteriori complicazioni.

Comprendendo la loro natura interconnessa, queste aziende lavorano per far progredire i trattamenti per le persone con condizioni cardio-renali-metaboliche. È solo attraverso un approccio olistico alla cura che si possono veramente trasformare i risultati e ripristinare l’armonia tra questi sistemi critici.

Fonte: American Society of Nephrology Kidney Week 2021.