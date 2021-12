Quale speaker bluetooth scegliere per il nuovo anno?

Con le vacanze che si avvicinano e le grandi offerte del Black Friday garantite per trovare tecnologia a prezzi scontati, per molti ora è il momento perfetto per innamorarsi di un nuovo dispositivo audio. I produttori di altoparlanti competono in tecnologia e design per far esitare le persone su quale modello acquistare. Tuttavia, in base alle sue preferenze musicali e alle sue abitudini serali, la scelta di un diffusore è totalmente diversa.

Quali criteri dovresti controllare prima di effettuare l’acquisto?

La qualità e l’autonomia dell’altoparlante bluetooth. La serata inizia bene, il suono fa vibrare le pareti, la pista da ballo si anima più che mai. Tuttavia, preoccupati: la batteria dell’altoparlante lampeggia e la musica si spegne. Difficile, quindi, vivere il nuovo anno come dovrebbe essere. Senza andare a grandi feste, l’autonomia di un altoparlante risulta essere uno dei criteri chiave nella scelta del suo dispositivo. Per fare una passeggiata, fare un picnic in spiaggia o trascorrere un pomeriggio in musica in piscina, il tuo altoparlante deve essere in grado di durare per diverse ore. L’ideale, addirittura, è orientarsi verso una modella che possa seguirvi per almeno 7 ore.

La maggior parte dei modelli offre dalle 4 alle 20 ore di durata della batteria. Alcuni garantiscono anche un’intera giornata di musica, 24 ore per ascoltare i tuoi suoni preferiti pulsare sul tuo sistema audio portatile. Esperti in acustica e dispositivi audio, inoltre, testano regolarmente gli ultimi altoparlanti bluetooth per trovare i modelli più efficienti. Armati dei loro consigli e dei tuoi criteri di selezione, puoi quindi perfezionare la tua scelta di oratori.

Tutte le caratteristiche dell’altoparlante bluetooth

Connettività e connettività sono due cose che migliorano un altoparlante e possono aiutarti a trovare il dispositivo giusto. Alcuni altoparlanti, ad esempio, offriranno solo connettività bluetooth. Questo è essenziale oggi per consentirti di connetterti facilmente al tuo altoparlante e riprodurre la tua musica dal tuo dispositivo connesso, senza rimanere bloccato lì. Controlla, ad esempio, la portata del bluetooth del dispositivo che scegli. Il vantaggio degli altoparlanti bluetooth, come bonus, è che a volte sono dotati di assistenti vocali integrati. Questi altoparlanti intelligenti combinano così l’accessibilità dei servizi e le prestazioni uditive.

Oltre al bluetooth, l’opzione WiFi ti consentirà di aumentare notevolmente la portata della tua connessione wireless. È inoltre possibile associare allo stesso dispositivo di gestione diversi altoparlanti, in più punti della casa. Dal tuo laptop o tablet, ad esempio, lancerai il tuo sound Soundcloud a tutto volume per creare l’atmosfera in ogni angolo della tua serata. Opta anche per un dispositivo che offre altre funzionalità, come slot con scheda Micro SD per riprodurre direttamente la tua musica.

Una scelta di altoparlanti in base alle preferenze musicali

Inutile dire che uno degli elementi principali nella scelta del tuo altoparlante bluetooth sarà, soprattutto, la sua performance uditiva. Molti sono tentati da dispositivi dal design accattivante o da connessioni estese, senza per forza prestare attenzione alla coerenza del dispositivo con i gusti musicali. In effetti, alcuni altoparlanti saranno in grado di evidenziare meglio la musica rispetto ad altri. Un suono potente, che colpisce le orecchie, suonerà in modo diverso su un altoparlante bluetooth ottimizzato per la musica acustica e classica, ad esempio.

Se stai cercando un altoparlante musicale, quindi, la potenza del tuo altoparlante sarà meno importante. È la qualità del rendering che farà la differenza. Così, mentre aspetti di stupire con i tuoi progressi alla chitarra, avrai il piacere di condividere una melodia strimpellata nella migliore qualità. Alcuni amanti della musica classica, tra gli altri, optano per altoparlanti portatili che mettono meno enfasi sui bassi. Ciò mantiene tutta la qualità delle orchestre e delle sinfonie. Altrimenti, scegli i dispositivi il cui suono non raggiunge la saturazione al volume più basso alzato.