Previsioni meteo 6 dicembre 2021: Centro-Sud nella morsa del maltempo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 6 dicembre 2021: tempo ancora instabile sulle aree centro-meridionali dell’Italia, nei prossimi giorni arriverà anche la neve

Condizioni meteo ancora instabili sull’Italia, specie al Centro-Sud, a causa del passaggio di una perturbazione che da sabato sera ha portato piogge, locali rovesci e neve sui rilievi. Nella giornata di oggi il nucleo instabile determinerà ancora condizioni di maltempo con precipitazioni nevose dai 700 metri del Centro adriatico ai 1000 metri del Meridione, ma con quote in ulteriore calo in serata. Al Nord e sulla Toscana avremo tempo più stabile e soleggiato. Attenzione solo a possibili foschie mattutine sulla Pianura Padana.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS martedì il definitivo allontanamento della perturbazione porterà ad una nuova pausa asciutta che però sarà ancora una volta di breve durata. Per l’8 dicembre infatti un nuovo nucleo freddo e instabile raggiungerà le regioni di Nord-Ovest: neve fino in pianura su Piemonte e Lombardia. Piogge battenti in Liguria con neve in collina. Neve copiosa sui rilievi del Triveneto e sulle alte pianure, pioggia sulla pianura veneta, friulana ed emiliana. Maltempo sulle regioni centrali tirreniche in estensione nei giorni successivi anche al meridione.

Intanto per oggi, lunedì 6 dicembre 2021, al Nord Italia al mattino tempo asciutto con nuvolosità compatta specie sull’Emilia Romagna, altrove cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora stabilità prevalente con ampi spazi di sereno e qualche innocuo addensamento. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con qualche velatura ed isolate nevicate sulle Alpi fin sui 300 metri. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare e precipitazioni sparse; cieli coperti su Marche e Abruzzo. Al pomeriggio maltempo che insiste su Marche e Abruzzo, maggiori schiarite sulla Toscana. In serata atteso un generale miglioramento delle condizioni meteo, con nuvolosità alternata a schiarite. Neve in calo fino a quote di bassa montagna. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino maltempo diffuso, con fenomeni più intensi su Campania e Puglia e neve in Appennino. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con precipitazioni sparse e cieli coperti. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge sparse; più asciutto su Campania e Sardegna. Neve in Appennino fin verso i 700-1000 metri. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime e massime in diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .