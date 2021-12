Più valore ai Siti Palafitticoli Unesco dell’arco alpino

Firmata l’adesione all’accordo d’intesa per la valorizzazione dei siti palafitticoli UNESCO dell’arco alpino: la città di Varese sarà protagonista attiva

Il Comune di Varese ha firmato l’adesione ad un accordo d’intesa con il Ministero della Cultura, attraverso il Segretariato Regionale per la Lombardia e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Mantova e Lodi, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, la Regione Lombardia, i Comuni di Biandronno, Bodio Lomnago, Cadrezzate con Osmate, Manerba del Garda, Polpenazze del Garda, Desenzano del Garda, Lonato del Garda, Gavardo, Sirmione, Piadena Drizzona, Monzambano e Cavriana, per la tutela, la conservazione e la valorizzazione, per la parte lombarda, dei Siti Palafitticoli preistorici dell’arco alpino ricadenti nei beni UNESCO.

Per attuare questi scopi i soggetti firmatari hanno concordato l’istituzione di una segreteria tecnica per un efficace coordinamento dei soggetti preposti alla gestione e integrazione degli interventi, con ottimizzazione dell’uso delle risorse, delle progettualità, anche per l’accesso ai finanziamenti e dei servizi di accessibilità e accoglienza e con il sistema delle imprese.

Partendo dall’Isolino dunque, accanto a scavi subacquei e convegni scientifici, oltre a un turismo sempre più presente e all’interesse naturalistico e gastronomico, si istituisce una rete di rapporti nazionale che vede Varese protagonista attiva.