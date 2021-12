Il progetto #Gemma vince il Grundtvig Award

È stato assegnato ail progetto umbro di inclusione digitale, l’importantecon cui ogni anno– premia l’eccellenza nel settore dell’apprendimento in età adulta.

Il premio Internazionale Grundtvig Award, nato nel 2003 con l’obiettivo di dare visibilità e risalto ai progetti transazionali che introducono nuove idee, nuove partnership, metodologie innovative e, più in generale, nuove prospettive di intervento in ambito di educazione degli adulti; questo anno ha selezionato i più innovativi progetti con un focus sull’impatto della digitalizzazione ed in particolare sulla democrazia, intesa come inclusione, crescita della partecipazione sociale, dando evidenza a questioni come la trasparenza ed il digital divide.

#Gemma – Il sapere è prezioso, nato con l’obiettivo di ridurre il divario culturale e sostenere il diritto all’apprendimento permanente nei Comuni dell’Umbria (Montone – Capofila, Umbertide, Torgiano, Bastia Umbra, Deruta, Spello, Giano dell’Umbria, Spoleto, Foligno, Perugia, Assisi Corciano, Bettona, Cannara, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Massa Martana, Todi, San Venanzo, Gualdo Cattaneo, Trevi, Montefalco, Valtopina, Campello sul Clitunno e Castel Ritaldi) ha ricevuto l’ambìto riconoscimento, conferito durante la conferenza annuale dell’EAEA, svoltasi il 17 e 18 novembre on line, per la categoria Local/Regional/National, per la sua capacità di sviluppare modelli partecipativi che hanno reso i cittadini attori della democrazia e del cambiamento sociale.

“#Gemma – Il sapere è prezioso”, nato in Umbria oltre venti anni fa come progetto di alfabetizzazione informatica in aula, ideato dal gruppo FORMA.Azione e Giove In Formatica srl, che da anni si occupa di formazione ed educazione inclusiva, è un progetto intercomunale che vede come capofila il Comune di Montone (PG) ed è finanziato dalla Regione Umbria con le risorse del POR-FSE 2014-2020 nell’ambito del programma #OpenUmbria.

Il progetto #Gemma ha sempre puntato ad anticipare le crescenti esigenze dei cittadini dovute alla continua digitalizzazione dei servizi, ed è oggi diventata una case history, finalizzata a sostenere la massima inclusione digitale e favorire l’educazione sulle tecnologie dei cittadini, accompagnando il processo di trasformazione digitale del Paese, divenendo oggi un punto di riferimento, che non vede confini territoriali, con animazioni digitali gratuite realizzate sulla piattaforma Zoom, materiali informativi, tutorial sulla pagina Facebook e uno sportello di assistenza a distanza anch’esso gratuito, che guidano i cittadini all’uso del digitale.

Parole chiave della strategia del progetto #GEMMA sono: prossimità, accessibilità e partecipazione; infatti la modalità privilegiata di trasferimento delle competenze è quella dell’apprendimento collettivo con attività gratuite realizzate in luoghi informali ed itineranti. A seguito dell’emergenza sanitaria si sono amplificati i fenomeni di isolamento ed esclusione sociale ed anche i fabbisogni digitali dei cittadini ed il progetto si è adeguato alle crescenti esigenze, promuovendo incontri di animazione digitale on line – Zoom, dirette Facebook, pillole digitali, sportelli di assistenza digitale a distanza tramite whatsapp – dando vita anche ad un archivio digitale di “lezioni” volte all’alfabetizzazione digitale, ma che offrono sostegno anche su un ampio spettro di tematiche come l’acquisizione di strumenti e strategie per la genitorialità nell’era digitale, affrontando temi come il Sexting, il cyberbullismo, sicurezza online; dando informazioni sui servizi online per disoccupati e sulle politiche attive del lavoro; andando ad intercettare le esigenze degli over 65 a partire dall’ABC digitale per i più inesperti, per passare alla conoscenza dei social più aggiornati; ai servizi digitali del Sistema Sanitario Regionale, servizi online della Pubblica Amministrazione, alle visite virtuali a musei, siti archeologici e città d’arte; fino ad affrontare argomenti trasversali come ad esempio informarsi correttamente senza essere vittime delle fake news.

I numeri del progetto #Gemma:

– 25 Comuni dell’Umbria coinvolti nel progetto;

– Oltre 50 tra Associazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione sociale, comitati di cittadini, Istituti Scolastici ed enti Culturali chiamati, in base alla specifica natura, a promuovere le attività, a ospitare gli incontri, a coinvolgere i cittadini con i propri canali diretti, ma soprattutto a partecipare alle attività di co-progettazione degli interventi, permettendo così di rispondere alle diverse specificità dei territori e dei cittadini;

– 1440 ore di animazione per cittadini/e: incontri a carattere laboratoriale di breve durata per lo sviluppo di abilità digitali indispensabili per diverse tipologie di target. Realizzati fino a marzo 2020 in presenza e successivamente in modalità a distanza tramite piattaforma Zoom o live su Facebook o in forma di video tutorial e/o guide su diversi argomenti legati al mondo digitale;

– Oltre 1500 ore di sportelli di assistenza digitale: Luoghi prima fisici e poi virtuali in cui i cittadini hanno ricevuto assistenza gratuita nelle principali attività digitali: es. scaricare referti sanitari, effettuare prenotazioni e pagamenti online etc.;

– 200 ore di formazione per “Digital volunteers”: finalizzati allo sviluppo di conoscenze e abilità digitali e alla creazione di una rete di volontari digitali coinvolti in interventi di inclusione digitale nei territori locali;

– Oltre 5000 presenze ai laboratori gratuiti;

– Oltre 110.000 tra visualizzazioni e persone raggiunte dai video realizzati;

– Hackathon: che hanno coinvolto insegnanti e studenti/esse, nonni e nonne.

Oltre al Premio Grundtvig Award 2021, il Progetto #Gemma è stato selezionato tra i migliori progetti Europei da MEDICI – Mapping the Evolving Digital Inclusion landscape to support Cohesion and Integration; fa parte di “Repubblica Digitale”, l’iniziativa strategica nazionale promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’obiettivo di combattere il divario digitale di carattere culturale presente nella popolazione italiana; inoltre in diverse occasioni viene presentato come case history di successo tra i progetti di settore.