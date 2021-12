Ianez online con il brano “Analisti ne abbiamo?”

Disponibile in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali il brano “Analisti ne abbiamo?” di Ianez

“Analisti ne abbiamo?” è il nuovo singolo di Ianez in radio e su tutte le piattaforme digitali. Un brano pungente, attualissima riflessione sui fenomeni del web che diffondono fake news a macchia d’olio alimentando (o cavalcando?) il malcontento generale.

É finalmente fuori anche il videoclip realizzato da Antonella Giuliano, che accompagna il brano. L’abitacolo di un’auto diventa un contenitore di passeggeri fastidiosi e agitati che, protetti da un inscatolamento su ruote, commentano ciò che s’intuisce vedano al di là dei vetri. Il conducente è lo stesso Ianez, che viene coinvolto dai passeggeri ritrovandosi al centro di selfie e in accese discussioni tra passeggeri.

GUARDA IL VIDEOCLIP DI “ANALISTI NE ABBIAMO?”

“Una metafora per descrivere l’approccio scriteriato al social, la rabbia degli annoiati, l’egocentrismo che alimenta giudizi superficiali per un protagonismo da cinque minuti.” – Racconta l’artista – “In un mbiente in cui le fake news trovano terreno fertile e diventano alimento per dita pronte alla diffusione.”

BIO – IANEZ

Ianez, all’anagrafe Andrea Iannone. Cantautore/scrittore di Vasto, Abruzzo.

Inizia il suo percorso nel mondo della musica alla fine degli anni 90 come cantante degli MNT (melan nephos thanatou) una formazione BlackMetal che riscosse un buon successo tra pubblico e critica di genere. Dopo lo scioglimento di questa, inizia la ricerca di una propria identità artistica che lo porta a formare i Renè Golconda.

Nel 2012 proprio con i Renè Golconda entra in rotazione radiofonica nazionale con il brano: “Eri Distratta” prodotto da Andrea Gallo e arrangiato da Gigi De Rienzo, bassista dei Napoli Centrale che vanta collaborazioni di rilievo da Bennato a Pino Daniele.

Nel 2018 Ianez esce con il romanzo: “Sette foglie di oleandro” edito da Lupieditore.

Il libro, catalogato come: “Noir gotico urbano metafisico” ottiene consensi dalla critica aggiudicandosi diversi premi letterari e riconoscimenti.

Dopo una breve pausa dalla musica nasce una collaborazione con il bassista Lorenzo D’Annunzio e Fabio Tumini della Satellite Rec.

Prende vita Ianez, progetto solista, che raccoglie tutte le esperienze musicali dell’artista, dai testi parlati, all’elettronica.

Dopo i primi due singoli “Siamo stati noi” e “Piscina (anche il mare si scorda di te)” esce “Figli delle sberle”, ma è con “Blu” un brano di denuncia contro la violenza sulle donne che Ianez definisce il suo personale genere musicale.

Dopo “New Black” un brano distopico, che percorre le affollate strade del degrado sociale e politico e “Minerva”, una canzone onirica e romantica, Ianez si presenta con il suo ultimo singolo “Analisti ne abbiamo?”.