La gamification ha prodotto un autentico miracolo, rivoluzionando non soltanto il mondo del gioco online ma anche altri settori. Più che un trend, oggi si tratta di parte integrante di ogni azienda, il DNA di ogni settore. Così la gamification ha rivoluzionato il settore dell’automobile, della telefonia, del commercio, del fitness. Ma, rimanendo in tema, i principali benefici li ha portati al mondo del gaming. Creando titoli che, a ben guardare, superano anche le più rosee aspettative rispetto a quelli che invece circolavano nel passato nemmeno tanto lontano delle console. Potendo peraltro contare su un alleato in più: internet.

Giochi online, boom anche grazie ad internet

Inutile negare che l’attuale successo dei giochi online parta da lontano e sia da imputare a più varianti. La già citata gamification ha apportato benefici indubbi dal punto di vista audiovisivo e del gameplay, ma senza internet probabilmente non vi sarebbe stata una così travolgente esplosione, che ha coinvolto in prima istanza le generazioni più giovani. Iperconnessi, sempre online e ad ogni distanza: giocare online oggi è un passatempo puro per i ragazzi, che entrano a far parte di autentiche community di gamer sparsi in tutto il mondo. Ridisegnando un altro dei luoghi comuni che da sempre accompagna il gioco: da fenomeno estraniante, si pensi, a collante per la socializzazione. Per questo motivo molti dei titoli che oggi vengono giocati sono anche gratuiti: è il caso di Fortnite, Rocket League, Call of Duty, ApexLegends. Titoli che oggi contano su milioni di giocatori fedele che quotidianamente si collegano nelle ore più disparate del giorno pur di svagarsi. Nel periodo della pandemia, peraltro, questo trend si è gonfiato ancor di più: complici le restrizioni, il tempo in casa è smisuratamente aumentato. Unica via d’uscita, dunque, nel gioco: una ovvia conseguenza.

Giochi online gratis senza scaricare, un successo annunciato

I titoli sopracitati hanno bisogno del download: accesa la console, o il cellulare, vanno scaricati dagli appositi store. Il vero miracolo è costituito da quei titoli che invece sono giocabili anche senza download e al di là del dispositivo utilizzato. Un successo annunciato, questo, che tanto ha contribuito a rinnovare la popolarità dell’intero settore. Aprendo anche ad altre prospettive e a nuovi canali, spesso ignorati da tanti per scarsezza di informazioni e latitanza di notizie.

