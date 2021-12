Gilead punta sui programmi di Arcus Biosciences

Gilead Sciences ha annunciato di aver esercitato le sue opzioni su quattro programmi clinici di Arcus Biosciences per farmaci antitumorali

Gilead Sciences ha annunciato di aver esercitato le sue opzioni su quattro programmi clinici di Arcus Biosciences. Due sono molecole anti-TIGIT, domvanalimab e AB308, gli altri sono etrumadenant e quemliclustat. Le due società hanno anche aggiunto un accordo di collaborazione nella ricerca. Le azioni di Arcus sono salite del 15% alla notizia.

Per poter aver i 4 farmaci in licenza, Gilead pagherà $725 mln. Le due aziende svilupperanno congiuntamente i farmaci, ne divideranno i cisti e, qualora approvati, anche i profitti.

Nel maggio 2020, le due società avevano siglato un accordo di partnership di 10 anni per co-sviluppare e co-commercializzare vari prodotti della pipeline di Arcus. Quest’ultima si concentra sui meccanismi di evasione del sistema immunitario da parte dei tumori e sui farmaci che prendono di mira le vie intrinseche delle cellule legate alla crescita del cancro e alle metastasi. TIGIT è un altro checkpoint, e stanno anche sviluppando inibitori anti-PD-1.

Secondo i termini dell’accordo del 2020, Gilead aveva pagato ad Arcus 375 milioni di dollari, che consistevano in un pagamento anticipato di 175 milioni di dollari e un investimento azionario di 200 milioni di dollari. Arcus aveva poi diritto a un massimo di 1,225 miliardi di dollari in pagamenti opt-in e milestone.

Domvanalimab è un anticorpo Fc-silent anti-TIGIT attualmente in Fase II e III di sperimentazione nel cancro al polmone non a piccole cellule (NSCLC). AB308 è un anticorpo anti-TIGIT abilitato Fc in Fase I. Etrumadenant è un antagonista doppio del recettore dell’adenosina A2a/A2b attualmente in Fase I e II di sperimentazione in NSCLC, cancro al colon e cancro alla prostata. Quemliclustat è un inibitore CD73 a piccola molecola in Fase I per l’adenocarcinoma duttale pancreatico metastatico (PDAC).

Gilead ha riferito di essere incoraggiata dai primi dati clinici di ciascuno dei tre programmi. Muovendosi presto, le aziende possono accelerare lo sviluppo clinico. Forniscono un esempio di Gilead che cerca di valutare regimi senza chemioterapia con sacituzumab govitecan-hziy in combinazione con farmaci dal portafoglio Arcus. Gli accordi forniscono anche la flessibilità per Gilead di testare altri farmaci Arcus con altri farmaci del proprio portafoglio.

“Gilead sta studiando alcuni dei più promettenti meccanismi d’azione oggi in oncologia, con l’obiettivo di ottenere migliori risultati di trattamento per più pazienti”, ha detto Daniel O’Day, presidente e amministratore delegato di Gilead. “L’aggiunta di tre programmi clinici in fase medio-avanzata nella nostra pipeline oncologica espande significativamente il numero di farmaci trasformativi che possiamo potenzialmente fornire alle persone con il cancro, consentendo anche la nostra ricerca di nuove combinazioni”.

Secondo i termini di questo nuovo accordo di opzione, licenza e collaborazione, Arcus riceverà opzioni per un totale di 725 milioni di dollari. Essi co-svilupperanno i farmaci e condivideranno i costi globali. Se le molecole opzionate da Gilead riceveranno l’approvazione normativa, co-commercializzeranno e divideranno equamente i profitti negli Stati Uniti. Gilead detiene i diritti esclusivi al di fuori degli Stati Uniti, con eccezioni a qualsiasi accordo di collaborazione esistente di Arcus. Gilead pagherà ad Arcus royalties graduali.

Questo ha anche modificato l’accordo del 2020. Arcus potrebbe dover rendere operativi almeno la metà degli studi clinici, dividendo i costi con Gilead. Le royalties ex Stati Uniti per i tre programmi sono state diminuite dai venti bassi ai dieci medi. Arcus condurrà la scoperta e lo sviluppo iniziale di farmaci contro due nuovi obiettivi di ricerca scelti da entrambe le società. E dopo la chiusura, il pagamento di continuazione dell’opzione di 100 milioni di dollari previsto nel 2022 non sarà effettuato da Gilead.

“Attraverso la partnership estesa, saremo in grado di sfruttare i portafogli combinati delle due società per consentire l’esplorazione razionale di terapie combinate uniche e innovative all’interno di un singolo programma integrato”, ha detto Terry Rosen, amministratore delegato di Arcus. “L’esercizio anticipato delle opzioni di Gilead garantirà ora che Arcus sia ben posizionata per accelerare ed espandere le attività di sviluppo clinico in modo da poter offrire benefici ai pazienti con alcuni dei tumori più difficili da trattare, tra cui il pancreas, il polmone, il colon e la prostata”.