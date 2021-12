Darjo torna insieme a 3D e Wibe con il singolo “Gigabyte”

Fuori “Gigabyte”, il nuovo singolo di Darjo feat. 3D e Wibe: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “Gigabyte”, il nuovo singolo del cantautore Darjo con l’etichetta Purple Mix per Believe Music.

https://spoti.fi/3BMUEy5

Dopo l’esordio di “Non vedo”, brano che si è posizionato tra i brani più ascoltati della “Viral 50 Italia” di Spotify, Darjo torna nelle piattaforme digitali con il singolo “Gigabyte” che vede la firma dei produttori 3D e Wibe, già noti nel circuito discografico per aver lavorato a progetti come Nayt.

Il cantautore racconta così il suo nuovo singolo “Gigabyte”: ”Il brano rappresenta per me, l’ardore per le nuove esperienze, la necessità dì voler vivere una vita più ‘analogica’, esaltando il contenuto emotivo e scollegandosi dalla vita digitale per collegarsi col mondo reale”.

Un percorso umano ed artistico, quello di Darjo, che nasce tra le strette ed aride vie di Foggia, tra “Via Lucera” e “Piazza Mercato” passando per “Parco San Felice”, tutte realtà che lo portano a comunicare, tramite la scrittura e la pittura, in modo unico ed originale.

Il progetto è stato prodotto da Wibe e 3D presso il Purple Mix Studio di Guidonia, mixato e masterizzato da Walter Babbini.

BIOGRAFIA

Darjo Syziu in arte “Darjo”. Artista classe ’98, autore ed artista poliedrico foggiano con origini albanesi. Esordisce sulle piattaforme digitali con il singolo “Non vedo”, brano scritto dallo stesso artista con la produzione affidata a 3D e Walter Babbini aka WIBE, già noti nel circuito discografico per aver lavoro a progetti di successo come Nayt, Achille Lauro, Gemitaiz, Zucchero, Max Gazzè, Mannarino, Fabrizio Moro e molti altri.

“Ti vorrei ammazzare” è il secondo singolo presente sulle piattaforme digitali dal 18 Giugno.

In lavorazione il suo primo album, in uscita nel 2022.

SOCIAL NETWORKS

Instagram: https://www.instagram.com/extracomunidarjo/

Spotify: https://spoti.fi/3sCOpZT