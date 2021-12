“Ustione” è la nuova canzone dei Listrea

I Listrea tornano sulla scena musicale con il nuovo singolo intitolato “Ustione”: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali

Online “USTIONE”, il nuovo singolo dei LISTREA. Durante l’estate, la band lombarda, inizia la scrittura di un nuovo nucleo di canzoni, registrate e prodotte completamente in home recording l’inverno stesso e “Ustione” è la prima di queste tracce che faranno parte dell’album d’esordio dei Listrea. Un disturbante mondo che ci riporta nei locali sotterranei e nel cuore della scena musicale underground: un mondo nostalgico che mischia elementi di noise, psichedelia e progressive e che ora, dopo una pandemia globale, ci sembra fantascientifico e sconosciuto. Benvenuti.

“Ustione è il secondo singolo estratto da Formicolio, il nostro album di debutto. È un pezzo nato in saletta, un pomeriggio che, quasi per gioco, ci eravamo scambiati gli strumenti. Quando è arrivato il momento di registrare ciò che avevamo preparato insieme, abbiamo cercato di mescolare le chitarre noise con degli elementi per noi relativamente nuovi: un sintetizzatore e delle percussioni elettroniche programmate, che insieme alla batteria acustica vanno a costituire il cuore e il motore della canzone. Nei ritornelli, la voce di Chiara Amalia, cara amica e 1/2 del duo sweet noise/post-punk KICK, ci è sembrata naturalmente perfetta per l’atmosfera che cercavamo di evocare con le parole del testo in quella sezione.” Listrea

I Listrea sono Fabio Pietroboni, Andrea Manini, Edoardo Serena, Fabio Orticoni.

Scritto, suonato, registrato, prodotto da Listrea a Brescia, nelle nostre case tra Botticino e Villaggio Prealpino.

Parole di Fabio Pietroboni e Listrea.

Mixato e masterizzato da Matt Bordin all’Outside Inside Studio di Volpago del Montello.