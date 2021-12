Nasce MOG, la linea di MALO for Dog in puro cashmere

Maglioncini e accessori in cashmere, abbinati alle felpe in cashmere adult e kids e guinzaglieria metal free: ecco MOG, la linea di MALO per i cani

Nasce MOG, la linea di Malo for Dog che si compone di maglioncini e accessori in cashmere di altissima qualità per gli amici a quattro zampe, abbinati alle felpe adult a kids sempre in puro cashmere e dalla linea di guinzaglieria rigorosamente metal free.

I maglioncini per cani, morbidi, caldi e coloratissimi, sono proposti in 3 varianti:

Less is more, caldo girocollo logato Malo in puro cashmere,

Malo-ve, caldo maglioncino a costa inglese con collo alto logato Malo in puro cashmere,

Timeless Love, maglioncino a costa inglese con collo aperto in puro cashmere.

Le copertine calde, avvolgenti e colorate Cashmere Dream, in due misure, una più grande e una più piccola, in tessuto tecnico e puro cashmere, perfette da utilizzare sul sedile della macchina, al ristorante o sul divano di casa.

La guinzaglieria, collarino e guinzaglio, è in pelle color blu Malo e rigorosamente metal free. Il guinzaglio riprende l’iconico intreccio realizzato a mano della storica borsa velvet di Malo, realizzato in pelle e velluto.

In abbinamento ai maglioni per cani, le felpe in puro cashmere adult e kids, con cappuccio e l’iconico logo Malo, in tantissime varianti colore.

Ogni creazione è pensata e realizzata con sapienza, amore e cura nei dettagli come esige il Made in Malo. Eleganza senza tempo e filati pregiati dalla lavorazione artigianale superlativa per condividere momenti teneri e preziosi, dalla morbidezza avvolgente.

«Mog è una linea elegante e preziosa, realizzata con filati pregiati e materiali di altissima qualità – sottolinea Walter Maiocchi, Presidente di Malo Cashmere – Allo stesso tempo è una collezione colorata e gioiosa. Perché dove c’è un cane, c’è amore. E per questo abbiamo deciso di scattare le foto di lancio di MOG nel nostro stabilimento di produzione a Campi Bisenzio, Firenze, insieme agli amici a quattro zampe degli artigiani che qui lavorano e portano avanti con passione la tradizione e l’eccellenza che da sempre contraddistingue il nostro brand. Ne è nato un bellissimo shooting fotografico, pieno di tenerezza, gioia e calore. Le stesse emozioni che vogliamo trasmettere con i nostri capi».