Lo spettacolo di Elena Bonelli al Teatro Ghione

Elena Bonelli torna sulla scena al Teatro Ghione con un recital molto particolare, tratto dal suo ultimo libro edito da Newton Compton

Elena Bonelli, Voce di Roma ed ambasciatrice della canzone romana nel mondo, da oltre 20 anni è impegnata nel difendere e diffondere il grande patrimonio della canzone romana, soprattutto tra i giovani, affinché possano conoscerlo e svilupparlo. L’artista torna sulla scena con un recital molto particolare – tratto dal suo ultimo libro edito da Newton Compton – che ripercorrerà attraverso la canzone romana, la storia dei 150 anni di Roma Capitale d’Italia regalando così al parterre storie e melodie uniche.

Lo spettacolo è un vero e proprio viaggio musicale e racconterà la società e la vita di ogni epoca attraverso le canzoni romane più belle ed il loro background.

Roma Capitale e canzone romana sono due binari che viaggiano paralleli dalla loro nascita in poi; dal primo brano musicale “Le Streghe” continuando con i grandi classici come “Barcarolo Romano” di Balzani a “Tanto pe’ cantà” di Petrolini, da “Le Mantellate” di Strehler a “Valzer della toppa” di Pasolini, fino ad arrivare a “Me so ‘mbriacato” di Mannarino fino al giovanissimo Ultimo.

Ad accompagnare la Bonelli, due rapper di ultima generazione Merrick e Petross vincitori di numerosi premi. Al pianoforte il Maestro Riccardo Biseo riproporrà in una nuova dimensione il grande repertorio della canzone romana. Lo spettacolo sarà a cura di Alvia Reale.

DOMENICA 5 DICEMBRE ORE 18 AL TEATRO GHIONE

“ROMA IO TI RACCONTO E CANTO”

DI E CON

ELENA BONELLI