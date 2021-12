Il Rally della Val d’Orcia entra nel Campionato Italiano Rally Terra

L’annuncio della Scuderia Radicofani Motorsport: il Rally della Val d’0rcia nel 2022 farà parte del Campionato Italiano Rally Terra

La scuderia Radicofani Motorsport dopo la titolazione per il Campionato Italiano Rally Terra Storico ottenuta nel 2021 ha avuto da Acisport per il 2022 anche la titolazione al Campionato Italiano Rally Terra. Questa titolazione è però arrivata dopo l’accordo fatto con Dosso 5 relativamente alla serie Raceday Rally Terra 2021/2022 che è incompatibile alle caratteristiche richieste dalla stessa serie e quindi ha portato a dover rinunciare ad essere inserita nella seguitissima serie Raceday Rally Terra 2021/2022 che è iniziata ad ottobre scorso con il Rally delle Marche e che proseguirà a dicembre con il Rally Prealpi Master Show.

“Siamo contenti chiaramente di avere la doppia titolazione dalla Federazione, questo ci ripaga dei sacrifici fatti, nel contempo siamo dispiaciuti di non poter far parte del Raceday Rally Terra che ci ha sempre accompagnato in tutti questi anni. Siamo grati al promoter Dosso 5 per il lavoro svolto e ci auguriamo che le nostre strade possano ricongiungersi trovando una soluzione che possa portare avanti la passione comune.” Queste le parole di Stefano Pascucci presidente della Radicofani Motorsport in questa prima fase di preparazione alla manifestazione che sarà in programma a Marzo.

Quindi grande fermento nella Val d’Orcia per l’evento che oramai è diventato un classico appuntamento del panorama rallystico italiano e su cui la Radicofani Motorsport sta già lavorando.