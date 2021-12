Ibrahimovic ospite da Fazio a “Che tempo che fa”

Programmi Tv: stasera l’attaccante svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic sarà ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”

La superstar del calcio Zlatan Ibrahimović sarà ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”, in onda domenica 5 dicembre dalle 20.00 su Rai3. Il numero 11 del Milan, considerato uno degli attaccanti più forti al mondo, è ora in libreria con “Adrenalina. My untold stories”, scritto insieme al giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando e che l’atleta così descrive: “Questo non è il vangelo di un dio, ma il diario di un uomo di 40 anni che fa i conti con il suo passato e guarda dritto negli occhi il futuro, come fosse l’ennesimo avversario da affrontare”.

A novembre, inoltre, è uscito al cinema “Zlatan”, tratto dalla sua prima biografia “Io, Ibra”. Zlatan Ibrahimović, che ha compiuto 40 anni lo scorso 3 ottobre, ha disputato 967 partite ufficiali tra squadre di club e nazionale svedese segnando 570 gol (508 nei club e 62 in nazionale) e conquistando 31 trofei, tra cui 4 scudetti (3 con l’Inter e 1 col Milan), 1 Coppa del Mondo per club (con il Barcellona) e 1 Europa League (con il Manchester United).