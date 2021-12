“Freestyle” è la nuova canzone di Grelmos

La cantante italo-marocchina Grelmos torna sulla scena musicale con il nuovo singolo “Freestyle” disponibile online sulle piattaforme digitali

Le apparenze ingannano. Potrebbe essere questo l’inizio del giudizio su Grelmos, il suo modo di essere attraverso la sua musica, vuole provocare una società per mezzo della trasgressione che parla direttamente alla sua fanbase, ma non solo.

Basta pensare ai ricorsi storici e alla ribellione degli anni 70′ o alcune icone dell’american style come Lady Gaga o la stessa Madonna, che hanno segnato la storia della musica.

Greta Jasmin El Moktadi in arte Grelmos è macinatrice di like sui social con un numero sempre più crescente di followers (322 mila solo su Instagram), con il suo stile in questo brano chiamato “Freestyle” il quale descrive in un certo senso la ribellione giovanile, che mira a mostrare la rapper italo-marocchina, canalizzandola tutta in un freestyle drill che sa di dissing, risultando versatile nell’affrontare tematiche di vita a volte rotta e vissuta.

BIOGRAFIA

Grelmos pseudonimo di Greta Jasmin El Moktadi, è un’influencer italo-marocchina classe 1999. A 16 anni inizia il suo percorso come modella, partecipando a vari concorsi tra i quali Miss Italia 2018.

Ha iniziato a diventare popolare sui social nel 2019, inizialmente per gioco, pubblicando la sua vita senza filtri e facendo parlare molto di sé. Nonostante le diverse critiche non si è mai abbattuta e ha continuato la sua ascesa.

Grelmos ha deciso di utilizzare Instagram e TikTok come mezzo per inseguire il suo sogno: quello di diventare una cantante di successo. Ha sempre avuto una passione per la musica, sin da piccola scriveva canzoni assieme alla sorella Lucrezia Iman El Moktadi che ha poi deciso di diventare la sua manager.

Pubblica a fine 2019 il suo primo singolo ‘FUX’ che conta quasi mezzo milione di stream. Dopo una lunga pausa a gennaio 2021 esce il suo secondo singolo ‘NPS’, che racconta la sua complicata storia d’amore. Infine pubblica il terzo singolo ‘ILLEGAL’ a Giugno 2021. Riuscendo a farsi trasmettere da diverse radio, tra le quali ‘RTL, RADIO ZETA e DISCORADIO’. Inoltre il brano ‘ILLEGAL’ è stato riprodotto all’inizio della partita Inter – Genoa del 21/08/2021.

Ha partecipato alla diretta del giornalista SKY, Fabrizio Romano, diventando virale su Twitter.

È stata intervistata da Rai 1 per il programma ‘SETTE STORIE’, che andrà in onda il 18/10/2021, dove verrà raccontata una parte della sua vita.

