Online il portale SiSi – Soluzioni Innovative nel Settore Ittico

Mipaaf: online il nuovo portale SiSi – Soluzioni Innovative nel Settore Ittico. Interamente dedicato alle innovazioni per il settore ittico

Disponibile online il nuovo portale SiSi – Soluzioni Innovative nel Settore Ittico. Interamente dedicato alle innovazioni per il settore ittico, SiSi ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza e l’applicazione di soluzioni e strumenti innovativi tra le imprese della pesca e dell’acquacoltura.

Nato per iniziativa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell’Unioncamere, il portale “SiSi – Soluzioni Innovative nel Settore Ittico” è la prima banca dati mai realizzata in tale ambito, con oltre 3.500 brevetti, 33.600 pubblicazioni e ricerche scientifiche.

Attraverso un approfondito lavoro di scouting e analisi di brevetti e pubblicazioni scientifiche prodotte a livello nazionale e internazionale, un team di esperti del Ministero e dell’Unioncamere propone attraverso SiSi una selezione delle innovazioni più promettenti e di utilità per il settore ittico, distinte per temi e ambiti di applicazione.

Tutte le innovazioni disponibili sul portale sono corredate di schede di approfondimento, in grado di favorire la comprensione delle innovazioni e la conoscenza degli inventori e, per quelle ritenute di maggiore interesse per gli operatori economici, fornire anche indicazioni sui possibili vantaggi derivanti dalla loro applicazione.

La banca dati di SiSi è costantemente aggiornata e prevede l’inserimento diretto di nuovi studi, ricerche e innovazioni da parte di inventori ed Enti di ricerca, potendo così rappresentare uno straordinario punto di contatto per gli operatori della filiera che desiderino sviluppare relazioni proficue e sinergiche con i protagonisti dell’innovazione (università, enti di ricerca e altre organizzazioni detentrici di tecnologie) o che vogliano essere aggiornati sui bandi di finanziamento a supporto delle innovazioni.

Per maggiori informazioni www.itticoinnova.com.