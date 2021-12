Nasce DoseTalent per scovare nuovi influencer

Nasce DoseTalent: la Talent Factory utilizza l’AI per scovare nuovi influencer e ha già contrattualizzato in esclusiva oltre 50 talenti emergenti

Aiutare le aziende a comunicare con le nuove generazioni: è questo l’obiettivo che si pone DoseTalent , la nuova realtà che guarda al mondo dei talenti digitali per realizzare nuovi ed innovativi format. La startup è, infatti, una Talent Factory che, grazie all’unione di tecnologia ed intrattenimento, si propone di ridurre il gap che separa i brand dal pubblico più giovane.

DoseTalent non realizza solo branded content, ma dà vita a contenuti su misura pensati per aderire alle caratteristiche dei talenti digitali e delle nuove piattaforme: Web series, corti e talk show che consentono di raccontare in modo coinvolgente l’identità e i valori dei brand.

Ad oggi ha già contrattualizzato in esclusiva oltre 50 talenti emergenti del panorama digitale e continua il proprio processo di scouting tramite Talent Navigator, un sistema di Intelligenza Artificiale che permette di incrociare le metriche principali (follower, visualizzazioni, interazioni) ed ottenere così un quadro dettagliato delle performance dei Talent.

«Abbiamo deciso di intraprendere questa nuova avventura – afferma Federico Tudisco, Founder & CEO di DoseTalent – perché crediamo che il mercato digitale stia puntando sempre più verso il mondo dei Talent. Il nostro obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento del branded content, realizzando progetti digitali per i più grandi brand del mercato nazionale ed internazionale».

DoseTalent fa parte di CreationDose , la MarTech company che innova il marketing e la comunicazione di brand e agenzie creando strategie digitali ibride, servizi e prodotti altamente tecnologici, social media content e influencer community, rivolte in particolare a Generazione Z e Millennials.

«Per chi opera nel mercato digitale – sostiene Alessandro La Rosa, Founder & CEO di CreationDose – è fondamentale prevedere i trend futuri. Crediamo che il mercato dei Talent continuerà a crescere e per questo abbiamo deciso di investire nella creazione di una partecipata che si occupasse in modo esclusivo di questo settore. Per rispondere ai loro bisogni, abbiamo creato una squadra di Talent in esclusiva che attiviamo per realizzare contenuti interattivi dall’alto tasso di coinvolgimento».

«I video sono diventati sempre più centrali nel mondo dell’intrattenimento, soprattutto sui nuovi social e i brand non possono che adeguarsi, investendo in contenuti brandizzati. – sottolinea Jacopo Paoletti, Partner & General Manager di CreationDose nonché Advisor di DoseTalent – I Talent sono ormai veri e propri media che veicolano contenuti e brand identity».

DoseTalent ha già collaborato con oltre 14 brand nazionali ed internazionali, raggiungendo grazie ai contenuti condivisi più di 800 milioni di visualizzazioni e un potenziale di 10 milioni di fan complessivi.

Chiunque vorrà investire in DoseTalent potrà farlo grazie alla campagna di equity crowdfunding che l’azienda ha lanciato sulla piattaforma CrowdFundMe .