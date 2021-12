Mattia Toni torna con “Qualcosa quasi inspiegabile”

Arriva in radio, negli store e sulle piattaforme digitali “Qualcosa quasi inspiegabile”, il nuovo singolo inedito di Mattia Toni

“Una storia inspiegabile, una serata inspiegabile ed una canzone quasi inspiegabile. Tutto quello che resta da fare è correre e scappare. E’ arrivato ancora Halloween e la pista da ballo si tinge di rosso con suoni anni ’80 e Synth Wave – dice Mattia Toni – volevo celebrare nuovamente Halloween con un brano in stile anni ’80 come feci con “Stalker” nel 2017.”

Qui il video: https://youtu.be/sWnqXxrd76w

Mattia Toni di Castelnovo ne’ Monti in provincia di Reggio Emilia, è laureato in Scienze della Comunicazione. A 19 anni si avvicina al mondo della musica, frequentando l’Istituto Musicale Merulo del suo paese. In quel periodo studiando affina le sue tecniche vocali e strumentali suonando ed esibendosi con alcune rock band. Nel 2015 compone e interpreta, da solista, “We’re in love tonight” diventata sigla del Gay Village di Roma. Nel 2016 apre il suo canale YouTube e inizia a pubblicare le sue canzoni con video autoprodotti. Nell’estate 2018 produce il singolo “Before the summer ends”, ottenendo un buon riscontro sia a livello nazionale che internazionale, a cui fa seguito “Like This”. Mattia, dopo aver girato l’Europa con ospitate live nei maggiori club, non perde mai d’occhio il suo lavoro in studio per preparare il primo album e proseguire con l’attività di producer. Nel 2019 ha pubblicato “This is love”, dove canta il desiderio di diventare padre, “Dance” con cui racconta il suo amore per l’estate, il mare e il ballo e “My Phone”. Il 7 agosto 2020 è tornato in radio con “La Notte”, in italiano, seguito a settembre da “Fino all’alba”. Di recente è uscito “Dove Quando”. L’11 giugno ha pubblicato “Un’estate andata un po’ così” e il 30 luglio “Wait for me”. Ora esce “QUALCOSA QUASI INSPIEGABILE”.

