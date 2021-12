L’Eroica 2022: aperte in anteprima le iscrizioni

Aperte in anteprima le iscrizioni, all’interno di pacchetti selezionati, per l’edizione 2022 de L’Eroica che si svolgerà nei giorni 1 e 2 ottobre a Gaiole in Chianti

Sono aperte in anteprima le iscrizioni, all’interno di pacchetti selezionati, per l’edizione 2022 de L’Eroica che si svolgerà nei giorni 1 e 2 ottobre a Gaiole in Chianti, con l’intento di ricercare e diffondere le radici autentiche di uno sport straordinario e di far riscoprire la bellezza della fatica e il gusto dell’impresa. All’ampia platea di appassionati viene offerta l’opportunità di assicurarsi in anticipo la partecipazione alla manifestazione, che ogni anno richiama oltre 7 mila partecipanti provenienti da tutto il mondo, mediante travels inclusivi di proposta di soggiorno, in hotel o appartamenti selezionati, quota di iscrizione all’evento con la comodità della consegna del pacco gara in hotel (contenente omaggi e oggetti ricordo della manifestazione, numero di gara dorsale da attaccare alla maglia e quello per la bicicletta, Road Book sul quale apporre i timbri di controllo, mappa Eroica con il dettaglio di percorsi, ristori, controlli e assistenza meccanica), assistenza durante tutto il soggiorno, possibilità di noleggiare biciclette vintage, accesso durante la gara ai punti di ristoro, presenti in numero diverso in funzione della lunghezza del percorso scelto, premio all’arrivo e pasta party alla fine della manifestazione.

Grazie alla partnership tra Eroica Italia SSD e Opera Laboratori, gestore esclusivo del marchio e tour operator ufficiale Eroica attraverso il suo partner tecnico C-Way, il programma di viaggio potrà essere arricchito anche con attività esperienziali alla scoperta dei bellissimi paesaggi, dei musei, dei monumenti, delle meraviglie culturali e della ricchezza enogastronomica del territorio toscano, scegliendo soggiorni a partire dai giorni precedenti l’evento.

L’Eroica nasce nel 1997 a Gaiole in Chianti, un piccolo borgo nella provincia di Siena. Qui l’ideatore Giancarlo Brocci, insieme a 92 “cacciatori di sentimenti ed emozioni” – come lui li definì – diede il via alla prima edizione di un evento ciclistico magico, che ogni anno combina in modo unico percorsi impegnativi, magnifici paesaggi e ristori indimenticabili. Dall’evento originale di Gaiole, Eroica è cresciuta fino a diventare un vero e proprio movimento, un network di eventi capace di coinvolgere appassionati di ogni età in tutto il mondo.

La sinergia tra Eroica Italia SSD e Opera Laboratori è frutto del desiderio comune di progettare visite più vicine al mondo esperienziale che turistico e della volontà di unire i valori dello sport, del rispetto dell’ambiente, dell’arte, dell’enogastronomia e del viaggiare lento.

C-Way ha tra i suoi punti di forza la profonda conoscenza e presenza sul territorio italiano, valori da cui la nuova realtà è partita per lo sviluppo di una solida programmazione di viaggi costruiti “su misura”. Nasce infatti da un gruppo di esperti nel turismo e da due importanti realtà italiane: Costa Edutainment e Opera Laboratori, entrambe impegnate nella gestione, nella promozione e nello sviluppo di importanti siti legati alla cultura, all’arte e all’ambiente in tutta Italia.

Le iscrizioni garantite associate al soggiorno sono in numero limitato e possono essere effettuate direttamente sul sito Eroica dove è anche possibile scegliere tra i vari percorsi:

Passeggiata del Chianti – 46km – dislivello 709mt

Percorso Corto GALLO NERO – 81km – dislivello 1.560mt

Percorso Cento VAL D’ARBIA – 106km – dislivello 1.737mt

Percorso Medio Crete Senesi – 135km – dislivello 2.200mt

Percorso Lungo – 209km – dislivello 3.768mt