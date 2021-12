La criptovaluta conquista gli italiani: spopola Valora

Criptovalute, spopola Valora, il portafoglio digitale mobile. L’Italia in cima alla classifica tra i mercati europei per utilizzo

Gli italiani hanno imparato a usare le criptovalute. Insieme alla Germania, infatti, il nostro paese è il principale mercato europeo per utilizzo di Valora, un portafoglio digitale mobile che permette di inviare, spendere e far crescere criptovalute con la stessa facilità con cui si invia un messaggio. Valora è un wallet crittografato nato nel febbraio 2021 che in pochi mesi ha già conquistato oltre 200.000 clienti in oltre 100 paesi nel mondo che utilizzano l’app per pagare e spostare valuta digitale a livello internazionale.

Il round di investimento da 20 milioni di euro

Nata come una costola di Celo – l’ecosistema mobile-first e open-source di tecnologie, organizzazioni e individui che condividono la missione comune di costruire un sistema di finanza decentralizzata – Valora ha da poco completato un round di investimento da 20 milioni di dollari, annunciando la sua trasformazione in un’azienda autonoma, pur continuando a impiegare la potenza della blockchain del sistema Celo. L’azienda, oggi, è guidata da Jackie Bona, professionista che vanta quindici anni di esperienza nella strategia go-to-market e nel marketing dei prodotti presso aziende come cLabs, Spotify, Twitter e Google.

Il mondo dello sport e della cultura investe su Valora

Un passo importante sostenuto da investitori e partner appartenenti al mondo della tecnologia, della cultura, dello sport e dell’arte. Tra questi, aziende come Andreessen Horowitz, Polychain Capital, SV Angel e NFX, società come la Combs Enterprises di Puff Daddy, la Melo7 Tech Partners del cestita dei Lakers Carmelo Anthony e la D&R Fund del cestista professionista nella NBA con i Philadelphia 76ers Danny Green. Ma anche personaggi del mondo dello sport e della cultura come il cestista Andre Iguodala, professionista nella NBA con i Golden State Warriors, il giocatore di football USA Larry Fitzgerald, l’artista Derek Fordjour e il musicista Quincy Jones.

Jackie Bona, la capitana coraggiosa di Valora

“Sono lieta che un così grande gruppo di investitori orientati alla missione stia supportando il nostro lavoro per promuovere l’inclusione finanziaria delle persone in tutto il mondo – ha affermato Jackie Bona, amministratore delegato di Valora – Apprezziamo la possibilità di lavorare con loro per continare a rendere il nostro prodotto sempre più innovativo e accessibile”. Ispirata dall’idea che tutti dovrebbero avere il pieno controllo del proprio denaro, senza essere obbligati all’intermediazione, e dal principio che inviare denaro dovrebbe essere facile come inviare un messaggio di testo, Valora è un’app mobile per pagamenti e rimesse peer-to-peer in modo affidabile e in tutto il mondo, in modo semplice e istantaneo.

Le criptovalute per una finanza più inclusiva

Se le commissioni di trasferimento di denaro tradizionali possono costare fino al 15% della transazione totale e impiegare diversi giorni per essere saldate, le commissioni di trasferimento di Valora partono da $ 0,01 per transazione, rendendo i trasferimenti di denaro internazionali convenienti e accessibili a chiunque disponga di un telefono cellulare. In questo modo Valora fornisce un servizio realmente inclusivo per le persone in tutto il mondo, molte delle quali neofiti delle criptovalute e ora parte attiva nella DeFi (finanza decentralizzata). In alcuni di questi casi, Valora è stato anche l’unico paracadute per le persone in difficoltà. La Fondazione Grameen, per esempio, ha usato questa app per consegnare in modo sicuro ed efficiente gli aiuti a migliaia di imprenditrici nelle Filippine durante la pandemia di COVID-19. Questo programma di soccorso d’emergenza ha fornito l’accesso digitale a generi alimentari, medicine e altri beni vitali per sostenere le loro case e le loro attività. Ma non è l’unico esempio: ImpactMarket usa Valora per facilitare la distribuzione globale di aiuti attraverso uno dei più grandi programmi privati di reddito di base universale al mondo. Quest’anno, ha distribuito quasi 6 milioni di dollari con 20.000 beneficiari in più di 20 Paesi in via di sviluppo tra cui Brasile, Ghana, Filippine, e Zimbabwe. E ancora: Corsali utilizza Valora per pagare gli stipendi nei mercati emergenti guadagnati con il microlavoro digitale. Valora è spesso in questi luoghi il primo conto finanziario dei lavoratori e la prima esperienza con le criptovalute grazie alla quale i lavoratori di questi mercati hanno rapidamente aumentato la fiducia in questo nuovo strumento e iniziato a costruire sane abitudini finanziarie, come il risparmio.

Le criptovalute per la finanza reale

Oltre a poter effettuare pagamenti globali, gli utenti Valora possono utilizzare l’app per altri casi d’uso quotidiano, come pagare le merci con commercianti selezionati che accettano direttamente cUSD, trasferire fondi a uno scambio di criptovalute, convertire cUSD in carte regalo presso i principali rivenditori come Amazon, Starbucks e Walmart o salva in modo sicuro il loro cUSD in Valora.