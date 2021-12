“Ti faccio a fiori”: i vasi domotici arrivano nei condomini

I vasi domotici creati da cinque studenti grazie al crowdfunding diventano realtà in un condominio alle Piagge a Firenze

I primi quattro vasi domotici del progetto ‘Ti faccio a fiori. Un vaso oggi per fiorire insieme domani’ sono arrivati nel condominio ‘Osteria Social Club’, all’incrocio tra Via Pistoiese e Via dell’Osteria, nel quartiere de Le Piagge a Firenze. Diventa una realtà l’idea nata da cinque studenti di cinque scuole superiori, vincitori del Campus della Sostenibilità 2020, progetto di Fondazione CR Firenze per lo sviluppo imprenditorialità e del design thinking delle giovani generazioni improntato alla sostenibilità. Il progetto era stato poi oggetto di una campagna di crowdfunding conclusa lo scorso luglio, che ha visto i ragazzi affiancati da affiancati da Fondazione CR Firenze, Fondazione Angeli del Bello, Feel Crowd e Associazione Passo Tempo. Grazie alla campagna sono stati raccolti 2.500 euro che sono serviti a realizzare i vasi.

I ragazzi protagonisti del progetto (Alessio Ferrini, Istituto Tecnico “G.Peano”, classe 5^ RIM, Agata Inturrisi, ex studentessa Liceo delle Scienze Umane “Galileo Galilei”, Chiara Mancini, Liceo Classico “Alberti-Dante”, classe 5^B, Matilde Malesci, Liceo “Pascoli”, classe 5^CL, e Filippo Martinese, Istituto Tecnico “Gobetti-Volta”, classe 5^ CT) hanno incontrato nella Fondazione Biblioteche della Cassa di Risparmio di Firenze, il Direttore Generale di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori e riceveranno dalla Fondazione un riconoscimento. Saranno presenti anche i partner di progetto.

I vasi domotici prevedono una forma automatica di annaffiatura e regolazione della concimazione del terreno. Una soluzione mirata in particolar modo alle aree periferiche della città per contribuire alla loro rigenerazione. La prototipazione del sistema elettronico e il design del vaso sono stati sviluppati e perfezionati interamente dai cinque studenti tra ottobre 2020 e maggio 2021, ovvero durante i primi 8 mesi del lungo percorso di accompagnamento previsto per il team vincitore e grazie alla collaborazione della Fondazione Angeli del Bello, Associazione Passo Tempo e la Cooperativa Feel Crowd per la realizzazione della campagna di crowdfunding. Ad aiutarli a capire il processo creativo che si cela dietro ogni oggetto innovativo è intervenuto anche il Product Designer Alberto Grassi, che i ragazzi hanno incontrato in più occasioni. I vasi sono stati posizionati ad altezze diverse per poterli fare utilizzare anche dai bambini delle famiglie residenti e nelle prossime settimana ne saranno installati altri sei. La cura dei vasi sarà a carico di tutti i condomini interessati al giardinaggio fai-da-te. A supporto dell’uso e la manutenzione dei vasi gli studenti hanno predisposto un vero e proprio manuale di istruzioni, compreso di FAQ.

“Voglio complimentarmi con i ragazzi protagonisti di ‘Ti faccio a fiori’ perché hanno saputo non soltanto cogliere lo spirito del Campus della Sostenibilità – afferma il Direttore Generale di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori – ma l’hanno messo in pratica coinvolgendo l’intera comunità. Un esempio concreto di come l’impegno dei giovani possa tradursi in progetti di innovazione sostenibile”.