Parte il “Res3t Tour” dei Bachi da Pietra

Il “RES3T TOUR” dei Bachi da Pietra in partenza il 3 dicembre da Pisa: ecco tutte le date dei concerti della band e le info sui biglietti

In occasione della sfarzosa ristampa del nuovo album “RESET” – una versione deluxe in doppio vinile viola dal titolo “RES3T”, contenente l’album originale, un EP di 3 inediti e la prima live session nella rinnovata formazione in trio – i BACHI DA PIETRA sono pronti a salire sul palco per il RES3T TOUR, il tour invernale curato da Locusta Booking che a partire dal 3 dicembre li vedrà in giro per i live club di tutta Italia a presentare questo splendido gioiello.

Sarà un’occasione imperdibile per riascoltare la band in concerto dopo il fortunato tour estivo con cui hanno presentato il loro settimo album, andato totalmente esaurito al merch in tutte le date, ma oggi tornato in una veste ancor più sorprendente. Questi gli appuntamenti live da non lasciarsi sfuggire:

(Calendario in aggiornamento)

03.12.21 Lumière – PISA

04.12.21 Circolo Dong – PIEDIRIPA (MC)

10.12.21 OFF – MODENA

14.01.22 Arci Tom – MANTOVA

15.01.22 Locomotiv Club – BOLOGNA

21.01.22 Astro Club – FONTANAFREDDA (PN)

22.01.22 Raindogs House – SAVONA

28.01.22 Musici Per Caso – PIACENZA

29.01.22 Blah Blah – TORINO

04.02.22 Auditorium Novecento – NAPOLI

05.02.22 Studio XXXV Live – CAVA DE’ TIRRENI (SA)

I BACHI DA PIETRA sono insetti e spaccano la pietra, o li odi o li ami: quando pensi di trovarli in cantina sono sulle scale, quando li vedi in soggiorno sono già in cucina. L’unica certezza è che ci sono e che loro sanno quello che fanno. Un vero bacato sa di non poter stare mai tranquillo, perché i BACHI DA PIETRA sono la sfida.

Comincia adesso.

I Bachi da Pietra sono:

BATELLI: corde grosse e spippoli

DORELLA: massi, mazze e scudi

SUCCI: pece, scuri e corni