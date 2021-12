Jacopo ET pubblica il suo primo album

Disponibile online sulle piattaforme digitali “Siamo sicuri di essere giovani?”, il primo album di Jacopo Et fuori per Garrincha

“Siamo sicuri di essere giovani?” è il debut album di Jacopo Et, esordio che la label bolognese Garrincha Dischi lancia il 12 novembre su tutte le piattaforme, in CD e VINILE.

Un disco dalle tinte pop-rock che dà il via ad un nuovo percorso in cui l’’affermato autore bolognese – già al lavoro per artisti del calibro di Annalisa, Fedez, Gaia, Max Pezzali, etc – è pronto a metterci la faccia: è un lavoro con poco spazio per piangersi addosso, parla di storie di quartiere, di una piccola città vista dalla periferia e della grande metropoli vista con gli occhi di chi è cresciuto in provincia.

«Siamo sicuri di essere giovani? E’ una domanda che vorrei fare a un sacco di gente e prima di tutto a me stesso» quesito che l’autore rivolge in particolare a chi continua a cercare il “nuovo” in maniera compulsiva «siamo sicuri che chiamare “vecchia” una cosa che non rispetta e non rispecchia i canoni estetici del momento sia una cosa da giovani?».

Sul piano della scrittura, il disco sviluppa una chiave che contamina generi ed epoche musicali, unendo mondi apparentemente distanti sia nelle nelle sonorità che a livello testuale, calamitando la stima di collaborazioni trasversali che vanno da Jake La Furia a Lo Stato Sociale, sino a giovani promesse come Fresh Mula.

Registrato tra Milano e Bologna, l’album vanta in cabina di regia una serie di fuoriclasse della scena nostrana come Stefano “Zef” Tognini, Riccardo Scirè, Giordano Colombo, Federico Nardelli, Francesco Ferrari, Simone “Simon Says” Privitera, insieme ai produttori di Garrincha Matteo ’Costa’ Romagnoli e Nicola ‘Hyppo’ Roda.

«La vorrei fare a tutti questa domanda, perché secondo me è una domanda che fa bene» conclude Jacopo Et «Siamo sicuri di essere giovani? Sì, certo che siamo sicuri. Che domande sono?».

BIOGRAFIA

Jacopo Et nasce a Forlì nel 1990, ma nel 1994 si trasferisce a Bologna, dove è cresciuto e dove si sente a casa. Nasce in una famiglia di musicisti, ma con la musica inizia a far sul serio a 14 anni, cimentandosi con le prime produzioni dance e iniziando a scrivere le prime rime, per poi buttarsi sull’hip hop.

Nel 2006, insieme ad altri ragazzi militanti della scena rap bolognese, fonda il collettivo Arena 051 grazie al quale apre i concerti di leggende dell’hip hop italiano come Kaos e i Colle del Fomento. Abbandonato il mondo dell’hip hop e avvicinatosi a quello dei “ritornelli”, nel 2013 firma il suo primo contratto con una major che, però, non porta ad alcuna pubblicazione.

Dopo un anno trascorso a Londra, una laurea in giurisprudenza e un lavoro come legale, inizia a collezionare i primi lavori come autore per altri artisti, raccogliendo riscontri positivi che lo portano presto ad abbandonare definitivamente la carriera giuridica.

Negli anni continua a collezionare importanti collaborazioni con numerosi artisti del panorama mainstream contemporaneo (tra i quali Annalisa, Fedez, Gaia e Max Pezzali, per citarne solo alcuni) e firma alcune hit di successo. Nel 2019 rilascia “Night Club”, il suo primo EP auto-prodotto e un anno dopo firma un contratto discografico con la bolognese Garrincha Dischi, con cui pubblica il suo primo album “Siamo sicuri di essere giovani?” in uscita il 12 novembre 2021, anticipato dai fortunati singoli “La vecchia guardia” feat. Jake La Furia, “Gli racconteremo” feat. Lo Stato Sociale e “Bellissima”.