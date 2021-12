I New22 online con “Kiss in the dark”

“Kiss in the dark” è il nuovo singolo dei New22: un nuovo potente brano che si tinge di rock senza dimenticare la melodia

Esce “Kiss in the dark”, ultima release della band rock NEW22. Un brano accattivante, scandito da riff potenti e una linea vocale estremamente orecchiabile. Il singolo parla della fusione tra due cuori che, nonostante le rispettive cicatrici, continuano a sprigionare tutta la loro forza, culminando in una travolgente passione.

In un mondo schiavo dell’ostentazione e delle dinamiche dei reality show, questo “bacio al buio” nasconde tutta la sua intimità agli occhi di un grande fratello Orwelliano.

Un passo a due in un mondo incantato, nel quale le stelle brillano solo e unicamente per la coppia.

Il videoclip realizzato per il brano cattura l’occhio grazie alla moltitudine di effetti e colori utilizzati e al veloce susseguirsi delle scene.

Sullo schermo appaiono parti del testo e messaggi tematici, in alternanza e sovrapposizione alle immagini.

I NEW22 nascono in uno scantinato poco illuminato, si concentrano da subito nella creazione di brani inediti, evitando reinterpretazioni. I quattro membri portano influenze radicalmente diverse, adattandosi ciascuno al progetto senza oscurare la propria vena artistica.

Ogni brano è differente dal precedente, con colori che spaziano dal pop al rock, dal funk all’hard rock. Il progetto si fonda su un’unica regola: l’orecchiabilità. Il fondatore è Bruno Miceli, cantante, compositore e chitarra ritmica della band, Nicolò Mura svolge il ruolo di chitarra solista, al basso c’è Marco Sabbatini e alla batteria Marco Parisella.