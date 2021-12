Esce “Volare”, il nuovo disco di Coez

Esce per Carosello Records “Volare”, progetto di Coez anticipato nei giorni scorsi dall’uscita di “Come nelle canzoni”. E, per non farsi mancare niente, il cantautore rilascia la news con una nuova chicca: il “Volare Freestyle”.

“Volare è già il tuo disco preferito”, canta Coez. Il claim occupa alcuni tram pubblici di Roma, Milano e Napoli proseguendo l’idea di comunicazione tra le strade, le persone e i luoghi frequentati dalla gente nel loro quotidiano, proprio come aveva fatto per l’arrivo di “È sempre bello” due anni e mezzo fa.

“Volare è inteso come staccarsi da terra ma non solo, vuoi vincere una guerra ma non solo. Volare è guardare su e non giù da un terrazzo, è pretendere di più, e che cazzo. È non tornare a casa dopo un concerto, non conta se ho sofferto, guarda come mi diverto.

Volare è un cielo aperto, a chi mi chiede i soldi fanno la felicità, e certo. Noi dormivamo su un letto che era un divano, lo stesso ci volavo, e scivolava la mia mano piano dentro i tuoi jeans, baby, ti chiederà chi sono solo perché è un po’ che non mi vedi.

Volare è fare un tiro e guardare l’immenso, sentirsi solo un puntino nell’universo, capire che c’è un prezzo da pagare ma volare è la paura di cadere e il gusto di saltare. È ogni fratello che è volato in cielo presto, se non decolla meglio dircelo presto.

Volare è un fan che mi chiede un cinque senza foto, volare è nonostante il vuoto. È non seguire lo spartito, scolare qualche litro, let it go, let it be come i Beatles. A chi da sempre mi ha seguito, l’ha già capito, Volare è già il tuo disco preferito”.