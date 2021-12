Alla MultiMedica di Castellanza il nuovo Acceleratore Lineare Versa HD

Inaugurato al Servizio di Radioterapia dell’Ospedale MultiMedica di Castellanza, il nuovo Acceleratore Lineare Versa HD, prodotto dall’azienda Elekta

Un’importante novità per i pazienti oncologici della provincia di Varese e dell’area milanese, che da oggi hanno a disposizione una tecnologia all’avanguardia per le cure radioterapiche. È stato recentemente inaugurato, presso il Servizio di Radioterapia dell’Ospedale MultiMedica di Castellanza, il nuovo Acceleratore Lineare Versa HD, prodotto dall’azienda Elekta: un macchinario di ultimissima generazione, che consente di eseguire trattamenti radioterapici più precisi e concentrati, con un minor impatto sui tessuti sani circostanti e un numero minore di sedute.

Il recente acquisto rientra nell’ampio progetto di ristrutturazione e aggiornamento tecnologico appena conclusosi, per rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni del territorio varesino.

“L’Acceleratore Versa HD – spiega Gianpiero Catalano, Direttore interaziendale della Radioterapia del Gruppo MultiMedica – è un’apparecchiatura all’avanguardia, estremamente versatile, che consente di ampliare le più moderne modalità di irradiazione oggi raccomandate a molte patologie oncologiche. Il nuovo macchinario permette infatti di effettuare nel nostro Ospedale anche trattamenti complessi, che prima venivano eseguiti in altre strutture, spesso a Milano, evitando ai pazienti tutti i disagi fisici, psicologici ed economici legati al trasferimento. Inoltre, l’elevata selettività di irradiazione della zona da trattare, unita alla possibilità di emettere radiazioni più concentrate, garantisce una maggiore efficacia sul bersaglio, il risparmio dei tessuti sani circostanti e permette di eseguire il trattamento in meno sedute, contribuendo a favorire una riduzione delle liste d’attesa”.

“Il Gruppo MultiMedica ha da sempre impiegato ingenti risorse per dotarsi della migliore tecnologia disponibile e continua a farlo, nonostante il Covid”, commenta Daniele Schwarz, Amministratore Delegato del Gruppo ospedaliero. “Quest’ultimo investimento è un’ulteriore testimonianza del nostro impegno a offrire ai pazienti prestazioni sanitarie di elevata qualità. La struttura di Castellanza si conferma così tra i centri di radioterapia più all’avanguardia non solo nella provincia di Varese, dove rappresenta un punto di riferimento per le altre realtà del territorio non dotate di questo servizio, ma anche nell’area milanese”.

Ultimo aspetto, ma non meno importante, riguarda i sistemi di pianificazione dei trattamenti e la relativa piattaforma informatica, che nel caso del servizio di Radioterapia di Castellanza sono stati aggiornati in modo sinergico con quelli dell’IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni, rendendo questi due centri capaci di erogare i trattamenti radioterapici in modo del tutto omogeneo e sovrapponibile.

“Un aspetto questo di particolare importanza – sottolinea Catalano – poiché è noto quanto la tecnologia in Radioterapia sia fondamentale e come ancora oggi esista una grande eterogeneità di offerta lungo il territorio nazionale. La Radioterapia è indicata per oltre la metà dei malati di cancro ed entro i prossimi 5 anni, secondo una stima della Società Europea di Radioterapia, le indicazioni cliniche ai trattamenti radioterapici subiranno un incremento di oltre il 15% rispetto alle richieste attuali: è pertanto necessario che le strutture dispongano di apparecchiature altamente performanti, insieme alle competenze professionali per poterle impiegare”.