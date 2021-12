Superpedestrian lancia gli abbonamenti per i monopattini LINK

Superpedestrian lancia gli abbonamenti per i monopattini elettrici LINK: nessun costo di sblocco e 30 minuti gratis per abbonamenti giornalieri, settimanali e mensili

Più corse in monopattino e meno spendi. Superpedestrian lancia gli abbonamenti – giornalieri, settimanali e mensili – per ridurre i costi di chi utilizza regolarmente i monopattini LINK. Gli abbonamenti, che consentiranno un notevole risparmio, renderanno il servizio più simile a quello delle tradizionali aziende di trasporto pubblico, introducendo prezzi coerenti in base alle città europee in cui opera l’azienda fondata da esperti della mobilità urbana del MIT di Boston. Una volta acquistati, gli abbonamenti garantiscono i primi 30 minuti di viaggio gratis: i clienti che acquistano il giornaliero possono usare questi minuti quando e come vogliono, così come per chi opta per il settimanale. Con il mensile si potrà accedere invece a 100 corse gratuite di 30 minuti. Non sarà previsto alcun costo di sblocco e la tariffa regolare scatterà solo una volta terminati i 30 minuti. Il servizio Superpedestrian è disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette e per noleggiare il veicolo gli utenti devono semplicemente scaricare l’app LINK negli app store di Google o Apple.

Abbonamento Costi Giornaliero 5,99€ Settimanale 19,99€ Mensile 39,99€

“Superpedestrian utilizza i veicoli di micro-mobilità più intelligenti e sicuri della categoria per aiutare gli spostamenti dei cittadini in un’ottica di intermodalità ad integrazione del trasporto pubblico” ha dichiarato Haya Verwoord Douidri, VP (espansione del mercato globale, strategia e politica) di Superpedestrian. “Nel periodo pandemico, gli utenti si sono affidati al nostro servizio in più di 50 città in otto paesi. Quando è garantito ad una fascia sempre più ampia di popolazione di utilizzare regolarmente, al posto della propria auto, il trasporto elettrico in sharing privo di emissioni, allora vincono tutti. Ecco perché continuiamo a innovare quando si tratta di applicare nuove tariffe e perché sono orgogliosa di lanciare le nostre nuove offerte di abbonamento”.

“Il nostro nuovo programma di abbonamenti segue un investimento senza precedenti da parte di Superpedestrian che permette di portare le persone ai centri di vaccinazione Covid gratuitamente e ai lavoratori di viaggiare lasciando a casa le proprie auto, in linea con i principi della Settimana Europea della Mobilità” ha commentato Steven Hodgson, Marketing Manager (EMEA) di Superpedestrian che ha poi aggiunto: “Stiamo usando le nostre risorse per rafforzare i collegamenti con gli hub di transito, migliorare la qualità dell’aria, ridurre il traffico cittadino: gli abbonamenti sono un bene per tutti gli utenti e vanno a vantaggio delle economie locali e della salvaguardia dell’intero pianeta”.

“LINK sta garantendo a migliaia di persone di agevolare, scegliendo un veicolo sostenibile, i piccoli spostamenti quotidiani in città, specialmente quelli casa-lavoro. Con l’introduzione degli abbonamenti, Superpedestrian intende incentivare questo utilizzo consapevole del monopattino elettrico a prezzi più contenuti, continuando a ragionare in un’ottica di vivibilità urbana e miglioramento delle condizioni ambientali delle città italiane”. Ha concluso Matteo Ribaldi, Public Affairs and Business Development Manager LINK Italia.