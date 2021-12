Calmo torna con il nuovo singolo “Sincera un colpo in più”: uno sfogo sul triste epilogo di un rapporto, ma con melodie e ritmi estremamente catchy

Sincera // un colpo in più è il nuovo singolo di CALMO, fuori in distribuzione Artist First. Dopo più di un anno dall’ultima volta, l’artista torna con un videoclip che accompagna il singolo. Forse il più pop tra i brani precedenti, “Sincera” segue la pubblicazione del recente California-Napoli (Artist First), singolo fortunato e concepito insieme ad altri artisti.

Il brano, autobiografico come gli altri, è stato scritto alla fine di un rapporto tormentato

(“ti ho dato tutto, mi hai dato un lutto”), ma sprigiona un sound energico e positivo. Non mancano spunti ironici e venature funk, a cui Calmo è molto legato. La produzione è firmata Calmo e Daniele Franzese. Il brano è ascoltabile al seguente link: https://calmo.lnk.to/sincerauncolpoinpiu

“Sincera” è accompagnato anche da un videoclip dall’immaginario molto attraente, sui preparativi di Calmo nel giorno del proprio matrimonio. Un matrimonio che, però, non avverrà. Lo stile è filologicamente quello dei fotografi di matrimoni anni ’80, che viene mantenuto anche nella copertina e nei contenuti promozionali. Il design della copertina e la produzione del videoclip sono ad opera del fratello di Calmo, Vincenzo Ferrara.

BIO

Dopo anni chiusa in una stanza, la musica di Calmo inizia a uscire nel 2018, quando l’artista riceve l’incarico di scrivere due inediti per la colonna sonora del film “Niente di Serio” di Laszlo Barbo. Segue un tour in Campania come one-man-band, tra loop e svariati strumenti sul palco.

All’inizio del 2020, Calmo decide di pubblicare alcune sue canzoni: esce così “Vaccino”, trasmesso più tardi nella puntata “Vax populi” di Blob (Rai 3) in una sua versione live.

A maggio esce “Ubriaco”, uno dei brani più apprezzati dell’artista. “Resto a galla” è fuori a luglio, con un videoclip ambientato tra le acque e gli splendidi panorami della costiera amalfitana. Il nuovo anno lavorativo parte a settembre nel migliore dei modi con “Non ho voglia”. A Febbraio, Calmo ritorna con il groove funkeggiante di “Pistacchio”, nato sulle coste della Sicilia. A Marzo, l’artista supera le selezioni di Musicultura, e propone dal vivo il suo inedito “Sotto Sequestro”, uscito poco dopo. Seguono due collaborazioni importanti, una con Alessio Arena, l’altra con altri artisti vesuviani che dà vita a California-Napoli, un fortunato singolo che entra in svariate playlist.

Non sufficiente la parola “indie” per inquadrare il suo genere. Lo stile mette d’accordo l’indie e l’elettronica italiana con colori funk e melodie pop. I testi, spesso sfacciatamente ironici, mettono a nudo l’artista, la società e tutte le emozioni umane coinvolte.

