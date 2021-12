Sesso estremo: piace solo a pochi italiani

Ad avere una predilezione per il sesso estremo in Italia è il 6% degli uomini ed il 3% delle donne. “In generale per gli italiani il sadomaso è solo un gioco” per Incontri-ExtraConiugali.com

Il bondage e la disciplina, la dominazione e la sottomissione, il sadismo ed il masochismo, che si intrecciano nell’acronimo BDSM, non sono solo fantasie di trasgressione, ma anche pratiche ormai di uso comune che si stanno diffondendo rapidamente tra gli italiani, senza rilevanti differenze di genere.

Ad ammettere una predilezione per il «BDSM pesante» (sesso estremo) è il 6% degli uomini ed il 3% delle donne. «Percentuali che comunque non sono poi così basse. Anche se più in generale per gli italiani il sadomaso è solo un gioco» puntualizza Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Le percentuali emergono da un sondaggio sulla sessualità degli italiani realizzato durante la prima settimana di novembre 2021 da Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, ha preso in esame un campione di 2 mila persone di entrambi i sessi, equamente distribuiti nelle diverse regioni italiane, rappresentativo della popolazione di età compresa tra i 25 ed i 64 anni (55,10% della popolazione totale), con un margine di errore di 2 punti percentuali ad un livello di confidenza del 95%.

Secondo il sondaggio a volere trasgredire è una percentuale elevatissima di italiani: alla domanda “Ti piacerebbe fare qualcosa di trasgressivo?”risponde «sì» il 95% degli uomini e l’88% delle donne.

Alla domanda a risposte multiple “Cosa vorresti fare di trasgressivo?” l’83% degli uomini ed il 69% delle donne esprime infatti la sua preferenza per il «sadomaso soft», (ma solo il 17% degli uomini ed il 24% delle donne è disposto a parlarne con il partner).

Con chi “giocano” gli italiani?«La trasgressione —sia essa il sadomaso od altro— si concretizza nella maggior parte dei casi in una relazione extraconiugale» risponde Alex Fantini.

E vero è che solo il 20,5% degli italiani —risulta dal sondaggio—“oserebbe” proporre al partner la sua fantasia.

Sia che si voglia «sculacciare» oppure «essere sculacciate o sculacciati», la preferenza degli italiani è quella di cercare al di fuori della coppia, insomma trovarsi un amante con cui parlare delle proprie fantasie ancora prima di conoscersi nella vita reale e di concretizzarle.

Ed il “luogo” perfetto dove trovarlo è proprio sul portale Incontri-ExtraConiugali.com, il primo ed unico sito 100% italiano dedicato a tradimenti e trasgressioni.