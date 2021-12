Musica: EXi presenta il progetto “La Batteria Inspired”

EXi, acronimo di External Input Label, lancia il progetto “INSPIRED” utilizzando le sonorità del progetto “LA BATTERIA”

Ogni volta un progetto musicale diverso al quale ispirarsi, nasce così dall’External Input Label il progetto “INSPIRED” dove genere differenti si mescolano dando vita a nuove sonorità elettroniche. Per questo appuntamento EXi utilizza le sonorità del progetto “LA BATTERIA”, Band romana molto nota al pubblico Italiano e Internazionale grazie alle loro sonorità anni ’60 e ’70 e ai loro progetti di sonorizzazione.

LA BATTERIA

Complesso musicale romano che ha esordito con l’omonimo album nel gennaio 2015, una raccolta di brani originali ispirati al mondo delle colonne sonore e delle sonorizzazioni italiane degli anni ’60 e ’70. I quattro componenti de La Batteria sono veterani della scena musicale romana più trasversale, con esperienze che vanno dal post-rock progressivo (Fonderia), al pop (Otto Ohm e Angela Baraldi), al jazz sperimentale (I.H.C.), al hip hop (La Comitiva, Colle der Fomento), fino alla world music (Orchestra di Piazza Vittorio).

A partire dalla pubblicazione del primo disco la band ha ricevuto un’ottima accoglienza sulla stampa e presso il pubblico, si è esibita in numerosi festival e club in tutta Italia, sbarcando anche a Parigi, e ha sperimentato felici collaborazioni con artisti come Orchestra Operaia, Colle Der Fomento, Roy Paci, Jolly Mare.

A Marzo 2016 La Batteria ha pubblicato in download gratuito Fegatelli, una raccolta di inediti e remix, mentre a Maggio è uscito Tossico Amore (Penny Records/Goodfellas), una reinterpretazione da parte della band della colonna sonora del film Amore Tossico, composta da Detto Mariano. A Novembre 2016 il gruppo è stato invitato dal pianista Stefano Bollani a suonare con lui nella sua trasmissione “L’importante è avere un piano” su RaiUno. Nel 2018 hanno firmato la colonna sonora del film prodotto da Sky Tafanos e nell’aprile del 2019 hanno pubblicato il loro secondo album La Batteria II (Penny Records/Goodfellas).