Meloni invita Conte, Di Maio, Letta e Renzi alla festa di FdI

Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Enrico Letta, Matteo Renzi. Tutti ospiti di Atreju 2021, la festa di Fratelli d’Italia giunta alla 23esima edizione. Quest’anno il titolo della manifestazione è ‘Il Natale dei conservatori ‘ e si svolgerà a Roma dal 6 al 12 dicembre all’aperto, a piazza Risorgimento.

Tra mercatini natalizi allestiti dai militanti e una pista di pattinaggio sul ghiaccio, sul palco saliranno i due capi politici del Movimento cinque stelle: l’ex Di Maio e l’attuale Conte. Il primo si confronterà col ministro Giancarlo Giorgetti sul tema del lavoro; il secondo sarà intervistato da Sangiuliano e Bechis. E poi il segretario del Pd Letta, intervistato anche lui, e l’ex premier Renzi che, a differenza degli altri leader, dovrà dividere il palco con Marcello Pera, Luciano Violante, Ignazio La Russa e Sabino Cassese per parlare di presidenzialismo.

Da leader, spiega la Dire (www.dire.it), sfileranno poi Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico, e Matteo Salvini. Chiuderà Giorgia Meloni domenica alle 12. “Sarà ‘Il Natale dei conservatori’, un nome scelto prima delle deliranti linee guida dell’Unione europea – dice Meloni in conferenza stampa – quindi incentrare Atreju sul Natale è stata una scelta azzeccata. Col ‘Natale dei conservatori’ intendiamo la nascita di un’alternativa al pensiero dominante, che mette insieme tante destre“. Ci saranno anche ospiti internazionali come i due vicepresidenti del gruppo Ecr, un esponente del Likud, l’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani. “Sarà un grande villaggio natalizio – sorride Meloni – ci sarà anche il vin brulè”.