LP sarà in concerto a Milano nel 2022

L’artista newyorchese LP a Milano sul palco del Fabrique il prossimo 11 marzo 2022, dopo l’annuncio delle 5 date italiane che si terranno la prossima estate

Dopo l’annuncio delle 5 date italiane che si terranno nell’estate 2022, LP regala al pubblico del nostro paese un nuovo appuntamento in una delle città che l’ha accolta sempre con più calore: Milano.

L’Artista salita alla ribalta con Lost on You e Other People salirà infatti sul palco del Fabrique Venerdì 11 Marzo 2022 segnando il suo ritorno nel capoluogo lombardo dopo 3 anni di assenza.

Tre anni in cui LP, nonostante la pandemia, ha continuato a sfornare successi come “The One That You Love”, uscita la scorsa estate, il cui video ha raggiunto piu di 20 milioni di visualizzazioni su YouTube.

I biglietti per il concerto di LP al Fabrique di Milanosono in vendita online e nei negozi autorizzati.