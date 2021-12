La startup Enspire aiuta a trovare i regali di Natale

Enspire è la startup che punta a semplificare la stressante ricerca dei regali aiutando le persone a trovare il dono perfetto con il supporto dell’intelligenza artificiale

Secondo un report promosso da Criteo sul comportamento dei consumatori post Covid-19, almeno 4 shopper su 10 preferiscono acquistare nel mondo e-commerce, specialmente nelle generazioni più giovani. E secondo l’analisi svolta da Idealo sullo sviluppo dell’e-commerce in Italia, è ormai chiaro che sempre più e-shopper (85%) puntano a comprare frequentemente online.

Con il Natale in arrivo, molti shopper preferiranno acquistare i propri regali online piuttosto che negli store fisici, senza rinunciare alla magia della ricerca del regalo perfetto.

Ed è proprio per rendere questa ricerca smart, divertente ed effortless che nasce Enspire, una piattaforma digitale che aiuta le persone a trovare il regalo ideale, connettendole con i migliori brand ed e-commerce in Italia.

La startup guidata da Mattia Aloisi, CEO & Founder con esperienza decennale nel marketing, punta ad essere un motore di ricerca specializzato nella ricerca del regalo e suggerisce all’utente regali basati su parametri psicografici del destinatario del regalo: la relazione, l’occasione, gli interessi e la sua personalità.

Infatti, attraverso un test interattivo l’utente andrà a creare il profilo del destinatario e dall’incrocio di queste variabili, l’algoritmo proprietario dotato di intelligenza artificiale, suggerirà all’utente prodotti ed esperienze coerenti con il profilo del destinatario del regalo, che potrà acquistare subito sugli e-commerce partner di Enspire.

Grazie ad Enspire, l’utente risparmierà tempo e stress nella ricerca e avrà la certezza di aver comprato il miglior regalo in grado di rendere davvero felice la persona a lui/lei cara.

“La startup ad oggi è stata finanziata in bootstrap e abbiamo validato l’idea e il mercato con l’MVP, mentre ora ci prepariamo alla fase di seed per poter crescere velocemente sul mercato, perfezionando l’algoritmo e migliorando la tecnologia della piattaforma – afferma Mattia Aloisi, CEO e Founder di Enspire – Partiamo da una piccola città come Crema ma con la grande ambizione di conquistare tutta l’Italia. Con il nostro progetto vogliamo contribuire a far crescere l’ecosistema digitale in Italia, attraverso lo sviluppo del canale e-commerce dei nostri partner”

SOS Regalo perfetto: ecco i trend per i regali di Natale 2021

Enspire ha raccolto e analizzato i dati delle oltre 30.000 persone che hanno usato la piattaforma nell’ultimo anno e grazie a questa analisi, hanno identificato quelli che saranno i veri trend dei regali per il Natale 2021.

Back to Normality: Dopo quasi 2 anni con restrizioni varie le persone hanno voglia di tornare a condividere e vivere delle esperienze all’aria aperta (es. Partita allo stadio, un concerto o delle esperienze adrenaliniche)

Green: Ormai non è più un trend ma una certezza e la sostenibilità la si trova anche nei pacchetti regalo (es. Cosmetici naturali senza packaging, bottiglie di design in acciaio o piantare un albero)

Tech: Sempre più connessi e un tutt’uno con la tecnologia che non ci abbandona mai. Ecco perché tra i trend per il regalo perfetto ci sono ancora i devices tecnologici (es. wearable device, VR/AR, smart home)

Vintage: C’è voglia di rindossare i capi degli anni 80/90 o mostrare gadget dal fascino retrò (es. Macchina fotografica istantanea, giochi o collezionabili)

Solidarity: Qualcuno dice che questo periodo ci ha reso più buoni e un pensiero va quindi anche a chi è meno fortunato di noi (es. regali solidali fisici e virtuali)

Education: Voglia di imparare cose nuove, rimettersi in gioco e crescere personalmente (es. corsi sul vino o cucina, corsi per imparare nuove lingue o di specializzazione)

New taste experience: Il buon cibo è parte integrante della nostra cultura, c’è sempre più voglia di sperimentare e vivere nuove esperienze enogastronomiche (es. fare una vendemmia, chef a domicilio o una degustazione mentre si dipinge un quadro).

Enspire

Idea nata nel 2020 da Mattia Aloisi, CEO & Founder, e diventata startup nel 2021 con l’ingresso di nuovi soci, è un motore di ricerca specializzato nella ricerca del regalo che suggerisce all’utente regali basati su parametri psicografici del destinatario del regalo: la relazione, l’occasione, gli interessi e la sua personalità. L’obiettivo di Enspire è aiutare le persone nella ricerca del regalo ideale, risparmiando tempo e trovando idee regalo originali e utili grazie ad un supporto dedicato e studiato in ogni suo passaggio.