Iberdrola e Arval insieme per la mobilità sostenibile

Iberdrola insieme ad Arval, leader nel mercato italiano nel settore del noleggio a lungo termine, per una mobilità elettrica semplice e conveniente

La mobilità elettrica fa bene al pianeta e conviene a chi la sceglie. Iberdrola, uno dei leader mondiali dell’energia rinnovabile, ha così siglato un nuovo progetto pilota con Arval Italia, leader nel mercato italiano nel settore del noleggio a lungo termine e nelle soluzioni di mobilità sostenibile, per offrire ai clienti della compagnia francese la fornitura di stazioni di ricarica elettrica a condizioni dedicate.

Si tratta di tre diverse tipologie di wallbox di ricarica che Iberdrola offre a prezzi scontati a chiunque noleggi un mezzo con Arval Italia, scommettendo sulla e-mobility come elemento determinante della transizione energetica: un obiettivo per il quale il Gruppo spagnolo lavora fin dalla sua costituzione. “La mobilità elettrica va incoraggiata e sostenuta”, ha dichiarato infatti Lorenzo Costantini, Country Manager di Iberdrola Clienti Italia. “Attraverso questo progetto pilota, vogliamo offrire ai clienti di Arval Italia le nostre migliori soluzioni di smart mobility a costi vantaggiosi. La dedizione di Iberdrola per la decarbonizzazione passa anche dalla capacità di allargare il proprio numero di utenti che opta per prodotti green: grazie all’accordo con Arval Italia, quindi, abbiamo l’occasione di incentivare nuovamente l’utilizzo della nostra energia pulita”.