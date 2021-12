I Sanlevigo tornano con il brano “Un’insurrezione”

Si intitola “Un’insurrezione” il nuovo brano dei Sanlevigo: il singolo è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

Terzo singolo per i Sanlevigo, che dopo “Nei panni sporchi di Venere” e “Mille fiori” ci regalano un nuovo tassello del loro atteso disco d’esordio, “Un giorno all’alba”, in uscita tra meno di un mese.

“Un’insurrezione” è un brano contemplativo, straniante e pervasivo, dai grandi spazi. La musica sostiene con delicatezza il racconto della nascita di un amore, un incedere di riflessioni articolate come una lettera aperta, piena di sincerità e dolcezza. Abbandonati, ma solo per un istante, i suoni energici dei primi due singoli, i Sanlevigo esplorano un universo onirico fatto di sussurri e suoni sintetici acquerellati.

“Il brano è un tassello fondamentale all’interno della storia narrata nel concept-album perché rappresenta il ricordo della nascita dell’amore tra i due giovani protagonisti raccontata attraverso le parole e le sensazioni del ragazzo. La consapevolezza di aver trovato una persona in grado di comprenderci e di amarci per quello che siamo genera in ognuno di noi una forza dirompente e primordiale in grado di liberarci da tutte le nostre paure e farci vedere il mondo sotto un’altra luce. Così anche in questo brano, lo sbocciare dell’amore convince il ragazzo a ribellarsi contro i propri demoni in quella che è una vera e propria insurrezione interiore. Ogni cosa adesso sembra possibile e la strada per iniziare una vita più felice si distende davanti agli occhi del giovane sotto la guida della stella più luminosa: l’amore della propria amata”

“Un’insurrezione” è il terzo singolo estratto da “Un giorno all’alba”(distr. Artist First), il disco d’esordio. La produzione artistica e il mix sonoro, come per “Nei panni sporchi di Venere” e “Mille fiori” è di Fabio Grande (Maria Antonietta, Colombre, Germanò, Joe Victor), mentre il master è stato curato da Giovanni Versari (Afterhours, Verdena, Muse).

I Sanlevigo sono una band alternative rock romana nata nel 2017. Dopo diverse esibizioni nel corso del primo anno di attività, è nel 2018 che il gruppo inizia ad ottenere i primi riscontri dalla critica musicale grazie ad una serie di esibizioni nei locali più importanti della capitale (Monk, Largo Venue, Na cosetta) e a diverse interviste in radio, arrivando a firmare la colonna sonora del cortometraggio “Agnes” diretto da Raffaele Grasso e arrivato alle semifinali di Rai Cinema Channel 2018. Nel 2019 la band pubblica in maniera indipendente il suo primo ep “Doppelganger”, anticipato dai due singoli “La tua luce nel buio” e “24 Anime”. Le tematiche alla base del disco affrontano i disturbi della psiche riprendendo avvenimenti di cronaca nera realmente accaduti (come il caso di William Stanley Milligan, l’uomo dalle 24 personalità) e citando grandi opere letterarie come il Faust di Goethe e Marlowe. Sempre nello stesso anno portano avanti un’intensa attività live che li vede vincere due premi della critica nella finale del contest romano It’s Up 2 U 2019 a Largo Venue e aprire i concerti di Lucci dei Broken Speakers e di Giorgio Canali al festival Patrica Borgo in Musica. L’anno successivo, durante il primo lockdown, rinnovano la collaborazione con il regista Raffaele Grasso firmando la soundtrack del suo nuovo cortometraggio “Corona”, vincitore del concorso “RestArt” indetto dal collettivo artistico MostramiArt. Il 3 novembre 2021, dopo “Nei panni sporchi di Venere” e “Mille fiori”, la band pubblica “Un’insurrezione”, terzo singolo estratto dall’album d’esordio “Un giorno all’alba” in uscita per la fine dell’anno. La produzione artistica è di Fabio Grande (Maria Antonietta, Colombre, Germanò, Joe Victor) che si è occupato anche del mix, mentre il master è stato curato da Giovanni Versari (Afterhours, Verdena, Muse). La copertina è il primo di una serie di scatti realizzati dalla fotografa e reporter Claudia Pajewski (Motta, Nada, La rappresentante di lista) mentre la distribuzione digitale è curata da Artist First.