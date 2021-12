The Pineapple Thief: ecco le date del tour europeo

The Pineapple Thief annunciano nuove date del loro tour europeo nel 2022: nel 2022 suoneranno anche in Nord America dove mancavano dal 2019

The Pineapple Thief hanno recentemente completato la prima parte del tanto atteso Versions Of Truth UK & European tour. Questo tour di grande successo li ha visti suonare per i loro fan entusiasti e desiderosi di vederli di nuovo dal vivo, rendendo The Pineapple Thief una delle prime band dopo la pandemia a realizzare un tour oltre i confini del proprio Paese. La band ha annunciato ulteriori concerti nella seconda parte del tour europeo, previsto nel 2022, che inizierà proprio dall’Italia.

Bruce Soord commenta: “Il nostro recente tour in Europa ci ha ricordato quanto sia bello suonare dal vivo di fronte a persone in carne e ossa, finalmente. Siamo stati una delle prime band ad avventurarci di nuovo in Europa, lo si poteva percepire dall’energia del numeroso pubblico. È stato molto speciale. Ora sappiamo che si può fare, abbiamo appena aggiunto 4 nuove date in Italia, Svizzera e Germania! Non vediamo l’ora di tornare in tour l’anno prossimo”.

VERSIONS OF THE TRUTH EUROPEAN TOUR 2022



23.2.22 Trezzo sull’Adda (Milano) (IT) – Live Club 24.2.22 Roncade – Treviso (IT) – New Age 25.2.22 Roma (IT) – Auditorium Parco della Musica 26.2.22 Firenze (IT) – Viper Theatre 27.2.22 Aarau (CH) – KIFF 1.3.22 Barcelona (ES) – La Nau 2.3.22 Madrid (ES) – Caracol 3.3.22 Toulouse (FR) – Metronum 5.3.22 Zoetermeer (NL) – Boerderij 6.3.22 Zoetermeer (NL) – Boerderij 9.3.22 Oberhausen (DE) – Turbinenhalle 2 10.3.22 Aschaffenburg (DE) – Colos Saal 11.3.22 Dresden (DE) – Tante Ju 12.3.22 Vienna (A) – Szene 13.3.22 Bratislava (SK) – MMC 15.3.22 Ostrava (CZ) – Brick House 16.3.22 Hamburg (DE) – Fabrik 17.3.22 Berlin (DE) – Kesselhaus 18.3.22 Copenhagen (DK) – Amager Bio 20.3.22 Haugesund (NO) – Hovleriet 21.3.22 Gothenburg (SE) – Pustervik 22.3.22 Oslo (NO) – Rockefeller 23.3.22 Stockholm (SE) – Nalen 25.3.22 Tampere (FIN) – Olympia Kortteli 26.3.22 Helsinki (FIN) – Tavastia

The Pineapple Thief nel 2022 suoneranno anche in Nord America dove mancavano dal 2019. Controlla il sito ufficiale della band per maggiori informazioni su tutte le prossime date, i biglietti e gli aggiornamenti VIP – www.thepineapplethief.com/tour