Natale 2021, il regalo per lui? Un chilo di cashmere

Natale 2021, regalo per lui: un chilo di cashmere per un maglione con collo alto, caldo e prezioso firmato dall’azienda toscana Malo

Per lui, questo Natale, un maglione caldo e prezioso firmato Malo: oltre un chilo di cashmere per realizzarlo e una grande capacità manifatturiera, che da sempre contraddistingue la maison fiorentina.

Questo morbido e avvolgente maglione sui toni del panna, con collo alto, in catenella di cashmere, è un piccolo capolavoro di maglieria: i decori geometrici jacquard sono interamente ricamati a mano. Per realizzarli occorrono oltre 2 ore di lavoro manuale per ciascun maglione.

Il regalo di Natale perfetto lui, un maglione prezioso per tecniche di lavorazione e filato impiegato, depositario di una storia tutta italiana votata all’eccellenza, alla massima qualità e alla valorizzazione in chiave contemporanea della tradizione.

Collo alto jacquard in catenella di cashmere: € 1.765,00