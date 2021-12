Fortezza EST presenta “Gialli a Torpigna”

Arriva “Gialli a Torpigna (Pasticciacci romani)”: un viaggio nel romanzo poliziesco tra racconti noir veri e immaginati di quartiere

GIALLI A TORPIGNA (Pasticciacci romani) è un percorso di riscoperta della storia del quartiere romano di Tor Pignattara, tre giorni di eventi gratuiti, workshop di scrittura creativa, passeggiata urbana e reading sulle tracce del romanzo poliziesco e dei racconti noir di quartiere attraverso eventi veri o immaginati della memoria collettiva, dal 1 al 5 dicembre 2021 a Fortezza est.

Il filo conduttore sarà il romanzo giallo seguendo le descrizioni de “Il venditore di Rose” di Dario Sardelli e “Il cinese” di Andrea Cotti ambientati a Tor Pignattara e le storie vere di resistenza e cronaca nera del quartiere a cui si legheranno racconti, ricordi e fatti storici narrati nel libro “Tor Pignattara. Fascismo e Resistenza di un quartiere Romano” di Stefania Ficacci fino ad arrivare a “Quer pasticciaccio brutto de via merulana” di Gadda che sarà lo spunto per uno sguardo dell’Italia fascista degli anni 30/40.

Un viaggio emozionante che fonde realtà e fantasia condurrà i partecipanti dentro atmosfere misteriose e accattivanti stimolando l’immaginazione e la partecipazione del quartiere.

Primo appuntamento a Fortezza est mercoledì 1 dicembre con il workshop di scrittura creativa aperto a ragazzi e adulti che partendo dai romanzi cercherà di raccontare il quartiere inventando una nuova storia di Tor Pignattara, la Tor Pignattara del futuro.

Secondo appuntamento sabato 4 dicembre con la passeggiata urbana tra le vie di Tor Pignattara che ha l’intento di riscoprire angoli nascosti, attraverso le descrizioni minuziose dei romanzi e la memoria storica dei partecipanti, impreziosita da una performance site specific con scene e letture sui luoghi.

Si chiude il 5 dicembre con la mise en space del romanzo “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana” presso Fortezza est, con una riflessione delle caratteristiche linguistiche e un’analisi sociale che si rispecchia nella contemporaneità.

CALENDARIO EVENTI

MERCOLEDì 1 DICEMBRE workshop di scrittura creativa // ore 17.00

SABATO 4 DICEMBRE passeggiata urbana // ore 10:30

DOMENICA 5 DICEMBRE reading QUEL PASTICCIACCIO BRUTTO DE VIA MERULANA // ore 20:30

INGRESSO GRATUITO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

FORTEZZA EST

Via Francesco Laparelli 62 – Roma

1.4.5. dICEMBRE 2021

www.fortezzaest.com

info e prenotazioni: [email protected]